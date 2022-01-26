Гранат еще с древних времен использовали в качестве лекарственного средства, ведь он содержит ряд полезных микроэлементов. Он богат калием, магнием, кальцием, железом, натрием, хромом и марганцем.

Диетолог Ольга Безуглая в социальных сетях рассказала о полезных свойствах этого сезонного продукта. По ее словам, в гранате есть янтарная, лимонная, винная, яблочная, борная, щавелевая, аскорбиновая, фолиевая и пантеиновая кислоты. Он содержит небольшие количества всех аминокислот, особенно пролина, метионина и валина.

Гранатовый сок является хорошим источником фруктозы, сахарозы и глюкозы. Они способствуют здоровому метаболизму и укреплению иммунитета.

Полезные свойства граната

Гранат укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы. В нем содержится пуникалагин, который нейтрализует свободные радикалы и повышает антиоксидантный статус. Когда он попадает в организм, вещество положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Также продукт помогает избежать развития артроза. Он может замедлять деформацию хрящевых тканей, которая приводит к остеоартрозу.

Гранат защищает от онкологических заболеваний. В его соке содержится вещество, которое мешает синтезу эстрогена и блокирует рост злокачественных новообразований.

Он улучшает пищеварение. Пищеварительные волокна — это элементы, которые не усваиваются, но обеспечивают удаление из кишечника всего переработанного. Их считают “двигателем” здорового питания.

Диетолог добавила, что в 100 г граната содержится 21% дневной нормы витамина C. Поэтому вместе со сбалансированным питанием можно получить хорошее влияние на иммунитет. За счет антиоксидантов гранат способствует мощному профилактическому действию на воспалительный процесс.

Также гранат положительно влияет на зубы, повышает гемоглобин, предотвращает выпадение волос и сохраняет молодость.

Гранат доступен в различных формах: бутилированный сок (свежий или концентрированный), порошкообразные капсулы и таблетки, полученные из семян, ферментированный сок, кожура, листья и цветы, желатиновые капсулы с масляными экстрактами семян, сухие или чай для напитков из листьев или семян.

Есть и другие продукты из граната: джемы, желе, соусы, заправки для салатов и уксусы. Анардана, порошкообразная форма семян граната, используется в качестве приправы.

Источник: Ольга Безуглая