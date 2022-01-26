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Захистить від артрозу та підвищить імунітет: корисні властивості граната

26 Січня 2022, 15:01
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
гранат
Джерело: Depositphotos

Гранат ще з давніх часів використовували як лікарський засіб, адже він містить низку корисних мікроелементів. Він багатий на калій, магній, кальцій, залізо, натрій, хром і марганець.

Дієтолог Ольга Безугла у соціальних мережах розповіла про корисні властивості цього сезонного продукту. За її словами, у гранаті є бурштинова, лимонна, винна, яблучна, борна, щавлева, аскорбінова, фолієва і пантеїнова кислоти. Він містить невеликі кількості всіх амінокислот, особливо проліну, метіоніну і валіну.

Гранатовий сік є хорошим джерелом фруктози, сахарози та глюкози. Вони сприяють здоровому метаболізму і зміцненню імунітету.

Корисні властивості граната

Гранат зміцнює здоров’я серцево-судинної системи. У ньому міститься пунікалагін, який нейтралізує вільні радикали та підвищує антиоксидантний статус. Коли він потрапляє в організм, речовина позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи.

Також продукт допомагає уникнути розвитку артрозу. Він може сповільнювати деформацію хрящових тканин, яка призводить до остеоартрозу.

Гранат захищає від онкологічних захворювань. У його соку міститься речовина, яка заважає синтезу естрогену та блокує ріст злоякісних новоутворень.

Він покращує травлення. Травні волокна – це елементи, які не засвоюються, але забезпечують видалення з кишківника всього переробленого. Їх вважають “двигуном” здорового харчування.

Дієтолог додала, що у 100 г граната міститься 21% денної норми вітаміну C. Тому разом зі збалансованим харчуванням можна отримати чудовий вплив на імунітет. За рахунок антиоксидантів гранат сприяє потужній профілактичній дії на запальний процес.

Також гранат позитивно впливає на зуби, підвищує гемоглобін, запобігає випадінню волосся та зберігає молодість.

Гранат доступний в різних формах: бутильований сік (свіжий або концентрований), порошкоподібні капсули й таблетки, отримані з насіння, ферментований сік, шкірка, листя та квіти, желатинові капсули з олійними екстрактами насіння, сухі або чай для напоїв з листя або насіння.

Є й інші продукти з граната: джеми, желе, соуси, заправки для салатів і оцет. Анардана, порошкоподібна форма насіння граната, використовується як приправа.

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Джерело: Ольга Безугла

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