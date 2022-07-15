Трещины на пятках – крайне неприятная и распространенная проблема. Особенно в летнее время. Как лечить трещины на пятках, Факты ICTV узнавали у подолога с 20-летним опытом работы, инструктора-преподавателя Виктории Козак.

Подолог – специалист, занимающийся лечением, диагностикой и профилактикой заболеваний стоп человека. Также этот врач является мастером по аппаратному педикюру.

Трещины – это дефекты кожи, которые образуются вследствие нарушения целостности кожных покровов, потери эластичности и сухости кожи.

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Кожа на стопе более жесткая, чем кожа на руках. Это – толстый тип кожных покровов. Поэтому большое значение имеет метод обработки и уход за стопами. Ведь именно на кожу стоп приходится основная масса тела во время ходьбы. Потому кожа там нуждается в лучшей защите.

Трещины могут быть поверхностными и глубокими.

Поверхностные трещины (эпидермальные):

располагаются только в эпидермисе и поэтому не оставляют рубцов;

не вызывают боли.

Причины появления поверхностных трещин на стопах

Первым проявлением этой проблемы является сухость. Зачастую проблема заключается в неправильном методе обработки, уходе за стопами как самим человеком, так и мастерами педикюра. Метод обработки мастером и домашний уход приводят к утончению и размягчению затвердевшего слоя на пятках.

Методы обработки стоп при поверхностных трещинах

Следует избегать использования станков (лезвия), пемзы и камней для обработки. Наиболее эффективный и безопасный метод – это аппаратный педикюр. Он не имеет противопоказаний, если мы говорим о профессиональном методе.

Относительно ухода в домашних условиях – важное правило: чем больше убрал, срезал, тем быстрее и вдвое больше все “нарастет”. Не обрабатывайте сильно распаренную кожу. Достаточно помыть ноги, взять пилку для стоп – индивидуальную, как и полотенце, и немного почистить, но не до розовой кожи стопы.

Такой кожи, как в детстве, розовой и нежной, не будет. Природа, генетика и многие другие факторы возьмут свое.

Глубокие трещины (эпидермально-дермальные):

располагаются в дерме, заживают с образованием рубцов;

болезненные, могут кровоточить.

Если вы неправильно ухаживали за стопами, вы или мастер педикюра переусердствовали с обработкой – это может привести к глубоким трещинам.

Кожа становится уязвимой, теряет защитные функции. И одновременно защищается тем, что образует трещины. Поэтому, если на стопе имеется гиперкератоз (утолщение рогового слоя), при обработке стопы важно оставить 10-30% гиперкератоза.

Процент зависит от веса, роста, образа жизни. Например, стопам может навредить узкая и тесная обувь, на ровной подошве, где кожа пятки всегда подвержена повышенному удару и давлению.

Также причинами появления трещин на пятках могут быть:

микоз стоп (грибковая инфекция);

заболевания органов пищеварения;

проблемы с почками;

плоскостопие.

Для лечения трещин нужны терпение и грамотный подход, систематическая профессиональная обработка и уход.

Если вы обратились с этой проблемой к специалисту, он должен обработать трещины с помощью специальных инструментов и методов. Кроме того, собрать анамнез – опросить клиента о возможных заболеваниях. Если есть подозрение на грибковую инфекцию – взять соскоб с кожи стопы на лабораторное исследование. В случае хронических заболеваний – рекомендовать пройти обследование.

Специалист-подолог в решении проблемы со стопами может сотрудничать с другими врачами – дерматологом, ортопедом, эндокринологом.

Как выбрать хорошее средство для стоп

Средства для ног есть во всех ценовых сегментах. Все зависит от наличия и количества активных ингредиентов, которые могут решить проблему.

Лучшими средствами по уходу за стопами врач-подолог называет космецевтику – это смесь “косметики” и “фармацевтики”.

Впрочем, если вы выбираете средство самостоятельно, следует обращать внимание не только на бренд, но и на состав средства.

В состав средства могут входить нефизиологические липиды: ланолин, вазелин, минеральное масло, силиконы, животные жиры. Если они есть в продукте, такой крем нельзя применять более пяти дней, иначе образуется пленка между кожей и жирами. И это становится питательной средой для развития грибковой инфекции.

В состав средства должны входить физиологические липиды. Физиологическими считаются те липиды, которые присутствуют в естественном состоянии на поверхности кожи и в верхних слоях эпидермиса.

Среди “хороших” компонентов врач называет природные масла — ши, жожоба, оливковое, эфирные масла. Также должны быть активные вещества в косметике: гиалуроновая кислота, Д-пантенол, протеины шелка, прополис, мочевина 15%, прополис, витамины А и Е.

Врач советует осторожно относиться к покупке готовых масок-носков, обещающих отшелушивание кожи. Они пропитаны кислотами, и возможно даже получить ожог.

Если, например, вы надеваете носки после нанесения крема, чтобы он лучше впитался — значит, этот крем задерживается на поверхности и не проникает сквозь роговой слой. То есть, он не решает проблему.

Качественный крем должен проникать через роговой слой, увлажнять и питать кожу изнутри, не оставлять липкости и жирности на коже.

Подолог советует заботиться о коже стоп, даже если нет нареканий. Самый простой домашний уход – наносить крем для стоп хотя бы вечером, чтобы кожа оставалась эластичной. Так как основное правило здесь – 30% успеха зависит от специалиста, 70% – от самого человека. А как только заметили изменения на коже стопы – следует обратиться к специалисту.

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Фото: Виктории Козак