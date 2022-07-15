Тріщини на п’ятках – украй неприємна та поширена проблема. Особливо у літній час. Як лікувати тріщини на п’ятках, Факти ICTV дізнавалися в подолога з 20-річним досвідом роботи, інструкторки-викладачки Вікторії Козак.

Подолог – фахівець, який займається лікуванням, діагностикою та профілактикою захворювань стоп людини. Також цей лікар є майстром з апаратного педикюру.

Тріщини – це дефекти шкіри, які утворюються внаслідок порушення цілісності шкірних покривів, втрати еластичності та сухості шкіри.

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Шкіра на стопі жорсткіша, аніж шкіра на руках. Це – товстий тип шкірних покровів. Тому велике значення має метод обробки та догляд за стопами. Бо саме на шкіру стоп припадає основна вага тіла під час ходьби. Тож шкіра там потребує кращого захисту.

Тріщини можуть бути поверхневими і глибокими.

Поверхневі тріщини (епідермальні):

розташовуються лише в епідермісі і тому не залишають рубців;

не спричиняють болю.

Причини появи поверхневих тріщин на стопах

Першим проявом цієї проблеми є сухість. Часто проблема полягає у неправильному методі обробки, догляді за стопами як самим клієнтом, так і майстрами педикюру. Метод обробки майстром і домашній догляд призводять до стоншення і розм’якшення затверділого шару на п’ятках.

Методи обробки стоп при поверхневих тріщинах

Варто уникати використання станків (леза), пемзи та камінців для обробки. Найбільш ефективний і безпечний метод – це апаратний педикюр. Він не має протипоказань, якщо ми говоримо про професійний метод.

Щодо догляду в домашніх умовах – важливе правило: чим більше прибрав, зрізав, тим швидше і вдвічі більше усе “наросте”. Не обробляйте сильно розпарену шкіру. Достатньо помити ноги, взяти пилку для стоп – індивідуальну, як і рушник, та трохи почистити, але не до рожевої шкіри стопи.

Такої шкіри, як у дитинстві, рожевої і ніжної, не буде. Природа, генетика та багато інших чинників візьмуть своє.

Глибокі тріщини (епідермально-дермальні):

розташовуються в дермі, гояться з утворенням рубців;

болючі, можуть кровоточити.

Якщо ви неправильно доглядали за стопами, ви або майстер педикюру перестаралися з обробкою – це може призвести до глибоких тріщин.

Шкіра стає вразливою, втрачає захисні функції. І одночасно захищається тим, що утворює тріщини. Тому, якщо на стопі є гіперкератоз (потовщення рогового шару), при обробці стопи важливо залишити 10-30% гіперкератозу.

Відсоток залежить від ваги, зросту, стилю життя. Наприклад, стопам може зашкодити вузьке і тісне взуття, на рівній підошві, де шкіра п’яти завжди зазнає підвищеного удару і тиску.

Також причинами появи тріщин на п’ятках можуть бути:

мікоз стоп (грибкова інфекція);

захворювання органів травлення;

проблеми з нирками;

плоскостопість.

Для лікування тріщин потрібні терпіння й грамотний підхід, систематична професійна обробка та догляд.

Якщо ви звернулися з цією проблемою до фахівця, то він має обробити тріщини за допомогою спеціальних інструментів та методів. Крім того, зібрати анамнез – опитати клієнта про можливі захворювання. Якщо є підозра на грибкову інфекцію – взяти зішкріб зі шкіри стопи на лабораторне дослідження. У разі хронічних захворювань – рекомендувати пройти обстеження.

Фахівець-подолог у вирішенні проблеми зі стопами може співпрацювати з іншими лікарями – дерматологом, ортопедом, ендокринологом.

Як обрати хороший засіб для стоп

Засоби для ніг є у всіх цінових сегментах. Усе залежить від наявності та кількості у них активних інгредієнтів, які можуть вирішити проблему.

Найкращими засобами із догляду за стопами лікарка-подолог називає космецевтику – це суміш “косметики” і “фармацевтики”.

Утім, якщо ви обираєте засіб самотужки, варто звертати увагу не лише на бренд, але й на склад засобу.

До складу засобу можуть входити нефізіологічні ліпіди: ланолін, вазелін, мінеральна олія, силікони, тваринні жири. Якщо вони наявні у продукті, такий крем не можна застосовувати понад п’ять днів, інакше утворюється плівка між шкірою та жирами. І це стає сприятливим середовищем для розвитку грибкової інфекції.

До складу засобу мають входити фізіологічні ліпіди. Фізіологічними вважаються ті ліпіди, які присутні у природному стані на поверхні шкіри та у верхніх шарах епідермісу.

Серед “хороших” компонентів лікарка називає природні олії – ши, жожоба, оливкову, ефірні олії. Також мають бути такі активні речовини в косметиці: гіалуронова кислота, Д-пантенол, протеїни шовку, прополіс, сечовина 15%, прополіс, вітаміни А та Е.

Лікарка радить обережно ставитися до купівлі готових масок-шкарпеток, які обіцяють відлущення шкіри. Вони просякнуті кислотами, й можливо навіть отримати опік.

Якщо, наприклад, ви одягаєте шкарпетки після нанесення крему, щоб він краще ввібрався – отже, цей крем стоїть на поверхні та не проникає крізь роговий шар. Тобто він не вирішує проблему.

Якісний крем має проникати крізь роговий шар, зволожувати та живити шкіру зсередини, не залишати липкості та жирності на шкірі.

Подолог радить піклуватися про шкіру стоп, навіть якщо немає нарікань. Найпростіший домашній догляд – наносити крем для стоп хоча б увечері, щоб шкіра залишалася еластичною. Бо основне правило тут – 30% успіху залежить від фахівця, 70% – від самої людини. А щойно помітили зміни на шкірі стопи – варто звернутися до фахівця.

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Фото: Вікторії Козак