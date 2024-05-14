Дослідники помітили, що стрес у третьому триместрі вагітності може впливати на IQ дітей ще до їх народження. При чому інтелектуальні здібності хлопчиків погіршуються, а дівчат – покращуються.

Група науковців з Данії проаналізувала дані про рівень кортизолу та кортизону у 943 вагітних жінок протягом третього триместру та про тести на IQ їхніх 943 дітей у віці семи років.

Як стрес впливає на IQ дитини

Учені виявили, що підвищений рівень кортизолу в крові мами призводить до зниження інтелектуального розвитку хлопчиків у віці семи років.

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Однак кортизон в сечі вагітних жінок позитивно впливає на розумові здібності дівчаток.