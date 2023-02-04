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Правила інформаційної гігієни: як вберегти дитину в інтернеті

4 Лютого 2023, 14:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дети
Джерело: Depositphotos

За даними опитувань, приблизно 50% підлітків сидять в соцмережах чотири та більше годин на день і там відбувається окреме життя, за безпекою якого не завжди вдається слідкувати.

До того ж постійний моніторинг новин або постів під час війни може посилювати тривожність дитини.

Як батькам екологічно прокомунікувати основні правила безпеки, що допоможуть вберегти дитину в інтернеті (фізично та психічно).

Зараз дивляться

Найважливіше – довіра. Якщо дитина відчуває дискомфорт від побаченого та почутого в інтернеті, вона має знати, що поруч є людина, якій можна довіритись.

Проговоріть з дитиною, що в інтернеті не дозволено “все, що хочеш”. Навчіть відповідального та етичного поводження. Розкажіть, що не можна розпускати плітки та виконувати хуліганські дії в інтернеті також.

Основні правила інформаційної гігієни

Якщо дитина читає новини. Порадьте їй достовірні джерела та поясніть, чому вони варті довіри.

Поясніть, чому не можна підписуватись на пабліки, які позиціонують себе як “найточніші”, “найправдивіші” та чому не можна переходити за лінками, що ведуть невідомо куди.

Будьте з дитиною на одній хвилі

Обговоріть часові ліміти, які можна встановлювати у батьківських застосунках.

Поясніть, чому будь-яке прохання про допомогу, отримане онлайн, потрібно обговорювати з батьками.

Запитайте у дитини, за ким варто слідкувати у мережах, який контент і які серіали вона дивиться. Спрообуйте побути в інфопоі своєї дитини.

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Приватність

Поясніть, чому ні в якому разі не можна повідомляти у соцмережах своє місце перебування, особисті дані, номери карток тощо.

Розкажіть, що профілі мають бути закритими, щоб їх могли бачити тільки друзі.

Поясніть, що деякі люди в інтернеті виманюють гроші, інтимні фото, іншу приватну інформацію.

Наполягайте, щоб діти ніколи не зустрічалися  з  онлайновим другом без вашого відома. Поясніть ризики.

Також чимало корисних уроків, відео, чат-ботів з кібербезпеки дітей є у Міністерства освіти та науки: http://bit.ly/3wzwJSI

Джерело
МОЗ
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