Кишкова паличка, чи Escherichia coli, є однією з найбільш поширених бактерій у світі.

Вона може бути і корисною для організму, і потенційно небезпечною.

Лікар Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV причини зараження кишковою паличкою, методи лікування та поради, як уникнути цього неприємного досвіду.

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Причини зараження кишковою паличкою

– Кишкова паличка може жити в організмі людини і навіть допомагати їй з травленням, – каже лікар.

Одним із основних шляхів зараження кишковою паличкою є споживання незбагачених продуктів. М’ясо, молоко, овочі та фрукти можуть бути контаміновані, тобто заражені, якщо не дотримуватися вимог щодо гігієни під час їх обробки та приготування.

Тварини, особливо дикі, можуть бути носіями кишкової палички.

Водойми, де водяться дикі тварини, можуть бути ідеальним середовищем для цієї бактерії.

Прямий контакт зі звірями або споживання дикого м’яса може призвести до зараження кишковою паличкою.

– Кишкова паличка може потрапляти до мікрофлори через нижню білизну або навіть шляхом статевого контакту, – зазначає Кондратенко.

Недбалість у митті рук після відвідування громадських місць або перед їдою є передумовою для інфікування. Бактерії легко передаються через контакт із забрудненими поверхнями.

Методи лікування кишкової палички

– Якщо ви помітили розлади шлункового-кишкового тракту, варто звернутися до лікаря, – каже фахівець.

Він допоможе підібрати медикаментозне лікування, щоб покращити травлення.

Одним із основних терапевтичних заходів при інфікуванні кишковою паличкою є збереження правильного рівня гідратації організму. Достатня кількість води важлива для запобігання обезводненню.

Також велика кількість води сприяє утворенню сечі, яка “вимиває” бактерію.

– За добу людина має випивати 2-2,5 л рідини, якщо немає протипоказань (хвороб серцево-судинної системи), – додає лікар.

У важких випадках, коли інфекція стає серйозною, лікар може призначити антибіотики. Це допомагає боротися з бактеріями і прискорює відновлення.

– Кишкова паличка може потрапити і до сечовидільної системи, тоді варто пройти певні обстеження, рекомендовані лікарем, – розповідає спеціаліст.

Важливо відпочивати та дотримуватися правильного харчування, щоб допомогти організму відновитися. Легке харчування, багате вітамінами і мінералами, може полегшити відновлення.

Поради, щоб не заразитися кишковою паличкою

Завжди мийте руки перед їдою та після відвідування громадських місць. Ретельне миття рук з милом повинно тривати щонайменше 20 секунд.

Переконайтеся, що м’ясо, овочі та фрукти приготовані та оброблені належним чином.

Готуйте м’ясо до достатньої температури для знищення бактерій.

Якщо ви полюєте або споживаєте дике м’ясо, переконайтеся, що воно приготоване належним чином та безпечне для споживання.

– Не забувайте про гігієну перед та одразу після статевого акту. На шкірі статевих органів може “жити” кишкова паличка, – додав лікар.

Кишкова паличка – це бактерія, яка може стати причиною серйозних проблем зі здоров’ям.

Профілактика, як-от дотримання правил гігієни та належної обробки продуктів, грає ключову роль у запобіганні зараженню.

Якщо ви вже заразилися кишковою паличкою, важливо вчасно почати лікування та дотримуватися рекомендацій лікаря для швидкого одужання.