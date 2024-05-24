Завдяки вмісту клітковини, полуниця допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози в крові та зменшує швидкість всмоктування цукру. За результатами наукових досліджень, полуниця:

знижує загальний холестерин та холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ);

покращує тонус судин;

зменшує запалення;

знижує резистентність до інсуліну та стабілізує рівень цукру в крові.

Крім того, полуниця багата на вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти, які захищають клітини від окислення.

– Хоча енергетична цінність полуниці складається з вуглеводів, глікемічний індекс середній (32). Тож ягоди не можуть призвести до різких перепадів рівня цукру в крові за умови помірного споживання, – каже лікарка.

Скільки можна їсти полуниці при цукровому діабеті

За словами Діни Крилової, рекомендована доза полуниці для людей з цукровим діабетом має бути до 200 г свіжих ягід на день.

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Але варто споживати їх як десерт після основного прийому їжі, оскільки часті перекуси при цукровому діабеті не рекомендовані.