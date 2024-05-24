На початку літа яскрава і дуже смачна ягода стає фавориткою сезону. Про її переваги відомо майже всім, а от якщо є цукровий діабет, чи можна їсти полуницю та в якій кількості – Фактам ICTV розповіла лікарка-ендокринолог Діна Крилова.
Чи можна їсти полуницю при цукровому діабеті
Крім того, полуниця багата на вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти, які захищають клітини від окислення.
– Хоча енергетична цінність полуниці складається з вуглеводів, глікемічний індекс середній (32). Тож ягоди не можуть призвести до різких перепадів рівня цукру в крові за умови помірного споживання, – каже лікарка.
Скільки можна їсти полуниці при цукровому діабеті
За словами Діни Крилової, рекомендована доза полуниці для людей з цукровим діабетом має бути до 200 г свіжих ягід на день.
Але варто споживати їх як десерт після основного прийому їжі, оскільки часті перекуси при цукровому діабеті не рекомендовані.
-Також слід пам’ятати, що полуниця може викликати алергічну реакцію, тому будьте уважні, як ваш організм на неї реагує, – нагадує ендокринологиня.