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Полуниця при цукровому діабеті: лікарка розповіла, скільки можна з’їсти

24 Травня 2024, 16:56
Марина Мелехова редактор Діна Крилова ендокринолог
полуниця
Джерело: Pixabay

На початку літа яскрава і дуже смачна ягода стає фавориткою сезону. Про її переваги відомо майже всім, а от якщо є цукровий діабет, чи можна їсти полуницю та в якій кількості –  Фактам ICTV розповіла лікарка-ендокринолог Діна Крилова.

Чи можна їсти полуницю при цукровому діабеті

Завдяки вмісту клітковини, полуниця допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози в крові та зменшує швидкість всмоктування цукру. За результатами наукових досліджень, полуниця:
  • знижує загальний холестерин та холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ);
  • покращує тонус судин;
  • зменшує запалення;
  • знижує резистентність до інсуліну та стабілізує рівень цукру в крові.

Крім того, полуниця багата на вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти, які захищають клітини від окислення.

– Хоча енергетична цінність полуниці складається з вуглеводів, глікемічний індекс середній (32). Тож ягоди не можуть призвести до різких перепадів рівня цукру в крові за умови помірного споживання, – каже лікарка.

Скільки можна їсти полуниці при цукровому діабеті

За словами Діни Крилової, рекомендована доза полуниці для людей з цукровим діабетом має бути до 200 г свіжих ягід на день.

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Але варто споживати їх як десерт після основного прийому їжі, оскільки часті перекуси при цукровому діабеті не рекомендовані.

-Також слід пам’ятати, що полуниця може викликати алергічну реакцію, тому будьте уважні, як ваш організм на неї реагує, – нагадує ендокринологиня.

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Діабет поради лікаря Ягоди
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