Дослідження, проведене вченими з Університету Східної Фінляндії, показало, що фізичні вправи можуть уповільнити прогресування хвороби Альцгеймера, змінюючи спосіб зберігання заліза в мозку.

Хвороба Альцгеймера, найбільш поширена форма деменції, викликає дегенерацію частин мозку, які важливі для мислення, пам’яті та мови.

У 2020 році майже 5,8 млн осіб у Сполучених Штатах жили з хворобою Альцгеймера.

Більшість випадків пов’язано з віковими захворюваннями і генетичними факторами ризику. Але також важливу роль тут відіграють такі аспекти, як відсутність фізичної активності і неповноцінна дієта.

Однак залишається неясним, як саме фізична активність захищає мозок від наслідків хвороби Альцгеймера.

Одним з ключів до розгадки є те, що і нормальний процес старіння, і хвороба Альцгеймера пов’язані з тим, як мозок обробляє залізо.

Регулярні вправи можуть поліпшити метаболізм заліза і запобігти накопиченню цього мінералу в головному мозку, але механізми цього ефекту залишалися неясними. Нове дослідження допомагає розгадати цю загадку.

Вчені порівняли мишей, генетично схильних до розвитку хвороби Альцгеймера, зі звичайними їх родичами.

Половина мишей мала вільний доступ до колеса для вправ у своїх клітинах, тоді як інші тварини вели малорухливий спосіб життя.

Через шість місяців вчені виміряли рівні заліза і білків, необхідних для його регуляції, в мозку і м’язах мишей.

Вони виявили, що біг змінює метаболізм, уповільнює транспортування заліза в головний мозок і збільшує вміст заліза в м’язах.

На думку вчених, це дослідження підкреслює важливість порушення регуляції заліза при хворобі Альцгеймера і демонструє, що тривалі довільні бігові вправи модулюють гомеостаз заліза в головному мозку і скелетних м’язах.

Основним обмеженням дослідження було те, що в ньому використовувалася модель захворювання на тваринах, яка може істотно відрізнятися від уявлення хвороби у людей.

Крім того, вправи можуть по-різному впливати на метаболізм заліза у мишей і людей.