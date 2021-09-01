Алкоголь 一 біологічно активна речовина, тому взаємодіє з багатьма лікарськими засобами, змінюючи їх фармакологічну дію. У біотрансформації ліків беруть участь ті самі ферменти, що і в метаболізмі алкоголю, спиртне та лікарська речовина можуть конкурувати за одні й ті самі рецептори. В результаті людина отримує не той ефект від ліків, на який розраховувала, іноді небезпечний для здоров’я.
Які групи препаратів небезпечно поєднувати з алкоголем
Тут вказані групи ліків, поєднання яких з етанолом найбільш небезпечне.
Препарати для серця і судин:
- гіпотензивні;
- антиангінальні;
- антиаритмічні;
- антиатеросклеротичні;
- цереброваскулярні.
Психотропні й нейротропні:
- антидепресанти, ті що пригнічують моноаміноксидазу;
- нейролептики;
- седативні й снодійні;
- протисудомні;
- транквілізатори.
Алкоголь при під час депресії не рекомендований взагалі, оскільки може посилювати симптоми.
Антибактеріальні засоби:
- цефалоспорини;
- сульфаніламіди;
- амфеніколи;
- пеніциліни;
- азоли.
Знеболювальні та протизапальні:
- ібупрофен;
- парацетамол;
- аспірин та інші.
Немає ліків, які рекомендовано застосовувати одночасно з алкоголем. Тому лікування та вживання спиртного краще розвести у часі. Завжди консультуйтесь зі своїм лікарем щодо вживання спиртного під час прийому ліків.
Обмежувати кількість алкоголю до мінімуму або відмовитись зовсім радять людям із цукровим діабетом, захворюванням серця і судин, когнітивними порушеннями, порушеннями психіки, схильністю до судом, ендогенною депресією.
– Лікар ніколи не порадить алкоголь під час депресії. Іноді під час цього захворювання розвивається своєрідний розлад 一 дипсоманія, коли людина, бажаючи полегшити симптоми, починає вживати алкоголь, і це виглядає як запій, – наголошує психіатр-нарколог Дмитро Лазебний.
Також не рекомендовано вживати алкоголь в період відновлення після травми або операції.
Які ефекти від сумісного застосування ліків та алкоголю можуть бути?
- посилення або зниження активності препарату;
- токсична дія ліків;
- підсилення побічної дії ліків;
- підсилення токсичної дії алкоголю.
Під час тривалого застосування ліків без відмови від алкоголю токсична дія накопичується, препарат дає спотворений ефект. Лікування в цьому випадку буде менш ефективним або дасть небажаний результат.
Інтоксикація ацетальдегідом
Алкоголь в організмі трансформується за допомогою двох ферментів: алкогольдегідрогенази та ацетальдегіддегідрогенази.
На блокуванні ацетальдегіддегідрогенази заснований метод фармакологічного лікування алкоголізму. Для цього використовують дисульфірам. У випадку блокування ферменту проміжний продукт переробки спирту – ацетальдегід – не може бути знешкоджено та виведено з організму, і це викликає виражений інтоксикаційний синдром.
Симптоми інтоксикації ацетальдегідом:
- нудота, рвота;
- тремор;
- виражена слабкість;
- головний біль;
- порушення когнітивних функцій;
- судоми;
- тахікардія.
Якщо людина приймає дисульфірам (антабус, колме, еспераль, тетурам) і на фоні його прийому дозволяє собі випивку, розвивається алкоголь-тетурамова реакція. Це токсична реакція. Інтенсивність інтоксикації залежить від ступеня ураження внутрішніх органів та віку.
– В похилому віці за рахунок підвищення навантаження на серцево-судинну систему може навіть розвинутись інфаркт. У молодої людини, відносно здорової, вона може минути і вдома. Якщо виражена реакція 一 виклик швидкої допомоги і госпіталізація, дезінтоксикаційна терапія, симптоматична, – підкреслює психіатр-нарколог Дмитро Лазебний.
Під час вживання спиртного одночасно з ліками має значення також і кількість випитого етанолу та доза препарату. Якщо так трапилось, що ви випадково випили бокал вина і не врахували його взаємодію з вашими ліками, не варто хвилюватись. Уточніть можливі наслідки у вашого лікаря. Ймовірно, від цієї кількості спирту не буде токсичної дії і суттєво не зміниться дія препарату. Але систематично цього робити все ж не варто.