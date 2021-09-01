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З якими ліками не можна пити алкоголь

1 Вересня, 17:17 Наталя Трохимець
З якими ліками не можна пити алкоголь
Джерело: Depositphotos

Алкоголь 一 біологічно активна речовина, тому взаємодіє з багатьма лікарськими засобами, змінюючи їх фармакологічну дію. У біотрансформації ліків беруть участь ті самі ферменти, що і в метаболізмі алкоголю, спиртне та лікарська речовина можуть конкурувати за одні й ті самі рецептори. В результаті людина отримує не той ефект від ліків, на який розраховувала, іноді небезпечний для здоров’я.

Які групи препаратів небезпечно поєднувати з алкоголем

Тут вказані групи ліків, поєднання яких з етанолом найбільш небезпечне.

Препарати для серця і судин:

  • гіпотензивні;
  • антиангінальні;
  • антиаритмічні;
  • антиатеросклеротичні;
  • цереброваскулярні.

Психотропні й нейротропні:

  • антидепресанти, ті що пригнічують моноаміноксидазу;
  • нейролептики;
  • седативні й снодійні;
  • протисудомні;
  • транквілізатори.

Алкоголь при під час депресії не рекомендований взагалі, оскільки може посилювати симптоми.

Антибактеріальні засоби:

  • цефалоспорини;
  • сульфаніламіди;
  • амфеніколи;
  • пеніциліни;
  • азоли.

Знеболювальні та протизапальні:

  • ібупрофен;
  • парацетамол;
  • аспірин та інші.

Немає ліків, які рекомендовано застосовувати одночасно з алкоголем. Тому лікування та вживання спиртного краще розвести у часі. Завжди консультуйтесь зі своїм лікарем щодо вживання спиртного під час прийому ліків.

Обмежувати кількість алкоголю до мінімуму або відмовитись зовсім радять людям із цукровим діабетом, захворюванням серця і судин, когнітивними порушеннями, порушеннями психіки, схильністю до судом, ендогенною депресією. 

– Лікар ніколи не порадить алкоголь під час депресії. Іноді під час цього захворювання розвивається своєрідний розлад 一 дипсоманія, коли людина, бажаючи полегшити симптоми, починає вживати алкоголь, і це виглядає як запій, – наголошує психіатр-нарколог Дмитро Лазебний.

Також не рекомендовано вживати алкоголь в період відновлення після травми або операції.

Які ефекти від сумісного застосування ліків та алкоголю можуть бути?

  • посилення або зниження активності препарату;
  • токсична дія ліків;
  • підсилення побічної дії ліків;
  • підсилення токсичної дії алкоголю.

Під час тривалого застосування ліків без відмови від алкоголю токсична дія накопичується, препарат дає спотворений ефект. Лікування в цьому випадку буде менш ефективним або дасть небажаний результат.

Інтоксикація ацетальдегідом

Алкоголь в організмі трансформується за допомогою двох ферментів: алкогольдегідрогенази та ацетальдегіддегідрогенази.

На блокуванні ацетальдегіддегідрогенази заснований метод фармакологічного лікування алкоголізму. Для цього використовують дисульфірам. У випадку блокування ферменту проміжний продукт переробки спирту – ацетальдегід – не може бути знешкоджено та виведено з організму, і це викликає виражений інтоксикаційний синдром.

Симптоми інтоксикації ацетальдегідом:

  • нудота, рвота;
  • тремор;
  • виражена слабкість;
  • головний біль;
  • порушення когнітивних функцій;
  • судоми;
  • тахікардія.

Якщо людина приймає дисульфірам (антабус, колме, еспераль, тетурам) і на фоні його прийому дозволяє собі випивку, розвивається алкоголь-тетурамова реакція. Це токсична реакція. Інтенсивність інтоксикації залежить від ступеня ураження внутрішніх органів та віку.

– В похилому віці за рахунок підвищення навантаження на серцево-судинну систему може навіть розвинутись інфаркт. У молодої людини, відносно здорової, вона може минути і вдома. Якщо виражена реакція 一 виклик швидкої допомоги і госпіталізація, дезінтоксикаційна терапія, симптоматична, – підкреслює психіатр-нарколог Дмитро Лазебний.

Під час вживання спиртного одночасно з ліками має значення також і кількість випитого етанолу та доза препарату. Якщо так трапилось, що ви випадково випили бокал вина і не врахували його взаємодію з вашими ліками, не варто хвилюватись. Уточніть можливі наслідки у вашого лікаря. Ймовірно, від цієї кількості спирту не буде токсичної дії і суттєво не зміниться дія препарату. Але систематично цього робити все ж не варто.

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Теги
Алкоголь , Ліки , поради лікаря
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