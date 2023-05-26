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Чому не можна їсти черешню на голодний шлунок: пояснює лікар

26 Травня 2023, 17:53
Анна Голішевська редакторка стрічки
Черешня
Джерело: Unsplash

Сезон черешні вже настав, а триватиме аж до кінця липня. Багато людей цілий рік чекають цього часу, щоб поласувати улюбленою ягодою. Однак вживати черешню потрібно тільки після першого прийому їжі. Чому не можна їсти черешню на голодний шлунок – читайте в матеріалі.

Черешня: шкода та користь для організму

За словами сімейного лікаря Лілії Сарахман, черешня має високий вміст фруктози, а також сорбіту, що належать до FODMAP, що означає ферментовані олігосахариди, дисахариди, моносахариди та поліоли.

Це особливий вид вуглеводів. Якщо їсти черешні помірковано, невеликими порціями, не натщесерце, попередньо помитими (не забувайте про це), можна уникнути всіх небажаних наслідків та отримати тільки користь для організму.

Чому не можна їсти черешню на голодний шлунок

За словами лікаря, тонкий кишківник може погано засвоювати такі вуглеводи, як черешня. Вона швидко ферментується мікрофлорою (кишковими бактеріями), кінцевими продуктами такого травлення будуть гази.

А це сприяє виникненню метеоризму, здуттю живота, відрижці, дискомфорту та болю в животі.

Дискомфорт насправді може бути особливо нестерпним для тих, хто страждає на захворювання шлунково-кишкового тракту або СРК. Крім того, фруктоза, що міститься в черешні, стимулює шлунково-кишковий тракт виводити воду й електроліти, що призводить до діареї.

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