Учені з Гарварду й експерти Google дослідили один кубічний міліметр людського мозку з тим, щоб реконструювати структуру і взаємозв’язки в найскладнішому й найменш вивченому об’єкті Всесвіту.

Людський мозок – непізнаний Всесвіт

Їм вдалося створити карту нейронних ланцюгів, зв’язків, опорних клітин і кровопостачання в крихітній частинці здорової тканини, вилученої з кори головного мозку 45-річної жінки, яка перенесла операцію з приводу епілепсії.

Було виявлено і описано 57 тис. клітин і 150 млн нейронних зв’язків, а також 23 см кровоносних судин.

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Зображення містили 1,4 петабайта даних, що еквівалентно 14 тис. повнометражних фільмів.

Джефф Ліхтман, професор молекулярної та клітинної біології в Гарварді, зазначив, що дослідники знайшли багато речей, яких немає в підручниках.

– Багато чого ми не розуміємо, але насправді існує прірва між тим, що людство вже знає про мозок і тим, що йому потрібно було б знати, – говорить Ліхтман.

Ліхтман припустив, що виявлені потужні зв’язки нейронної сітки можуть бути частиною системи засвоєння інформації та того, як процес навчання виглядає в мозку.