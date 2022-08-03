3 серпня – Всесвітній день кавуна. Кавун – корисна ягода. Вона позбавляє організм токсинів, допомагає працювати ниркам, а на кавуновій дієті багато хто навіть намагається схуднути.

Наскільки корисний кавун, можна дізнатися, подивившись на його хімічний склад. Той факт, що калію в ньому 112 мг на 100 г, свідчить про користь кавуна для серця.

Але не тільки серце скаже вам дякую за кавунові дні. Вітамін В9 (фолієва кислота), що міститься в кавунах, добре впливає на роботу мозку і центральної нервової системи. Особливо він важливий для вироблення нейромедіаторів – речовин, що відповідають за обмін імпульсами між нервовими клітинами.

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Кавун розслабляє стінки судин, знижуючи артеріальний тиск. Тому для гіпертоніків кавуновий сезон – рай. Можна зі смаком оздоровитися.

Завдяки великій кількості магнію кавун знижує ризик виникнення остеопорозу, покращує засвоєння кальцію. А це означає, що ризик виникнення каменів у нирках також зменшується.

– Однак якщо в нирках вже утворився пісок, то від великої кількості кавунового соку він почне виходити, – застерігає лікар-дієтолог Борис Скачко.

Це може супроводжуватися болісними відчуттями.

Кавунова дієта

– За допомогою кавуна, можна знизити вагу на деякий час, – стверджує лікар-дієтолог Борис Скачко. – Але радикально схуднути складно. Тому що сам лише кавун не може вплинути на обмін речовин.

Ба більше, за різкого зниження калоражу організм зазнає стресу, а після повернення до звичайного харчування – почне накопичувати запаси, і вага не тільки повернеться, а й збільшиться.

Якщо вас не лякає перспектива знову погладшати, то вивчіть варіанти кавунової дієти, з якими можна скинути від 3 до 5 кг за тиждень.

Кавуновий розвантажувальний день

Починайте з одного кавунового дня. Не їжте нічого крім кавуна з ранку до вечора. Вже на ранок наступного дня ви відчуєте полегшення всередині тіла.

Якщо вас це надихнуло, і ви маєте намір продовжити скидати вагу за допомогою кавунів, то через кілька днів знову влаштуйте розвантажувальний день.

Потім – два, три. Так поступово, знижуючи кількість інших продуктів, ви привчите організм до малої кількості їжі.

І тільки після цього переходьте до семиденної програми, коли крім кавуна нічого не потрібно їсти.

Сім днів на кавунах

Зазвичай за день потрібно з’їдати кілька кілограмів кавунової м’якоті: по 1 кг на 10 кг ваги. Тобто, якщо маєте вагу 80 кг, вам потрібен один восьмикілограмовий кавун на день. Його слід розділити на кілька разів.

Кавунова дієта – монодієта. Під час неї організм не тільки втрачатиме калорії, а й недоотримуватиме багатьох корисних речовин. Будьте готовими до загострення хронічних захворювань.

Передусім це стосується нирок. Те, що вони промиються, – добре. Але якщо у вас є камені – це небезпечно.

– Камінь від руху великої кількості рідини може зрушитися і перекрити сечовід, – каже дієтолог. – Перекривши проток сечі, можна назавжди порушити роботу нирки.

Щоб камінчики не рухалися, лікар радить під час кавунової дієти про всяк випадок не займатися такими видами фізичної активності, як біг, стрибки, верхова їзда.

При тому, що ви будете харчуватися переважно соком, не забувайте про воду. Її, як і раніше, потрібно випивати до 1,5 л на день.

Існує ще один варіант кавунової дієти. Коли з кавуном дозволено їсти хліб. Але хліб і схуднення – речі взаємовиключні. Ефект буде мінімальним. А якщо прибрати його з раціону, то вийде перший варіант – монодієта.

Можна поєднувати кавун із білковими продуктами, але до такого варіанту краще приступати після консультації з лікарем і обстеження.

Кавуни багаті на лікопен, який має антиоксидантні, онкопротекторні та протизапальні властивості, зменшує ризик тромбоутворення. У МОЗ України розповіли, чим корисні кавуни, і за яких умов слід обмежити їх вживання.