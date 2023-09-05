Купувати одяг, аксесуари та навіть харчування в інтернеті — звична для нас справа. Віднедавна також зʼявилася можливість купувати ліки онлайн. Для цього передбачені інтернет-аптеки, наприклад, etabletka. На їхньому боці зручність, швидка доставка та широкий вибір медичних засобів. Про те, як купувати в онлайн-аптеках — читайте нижче.

Крок 1. Насамперед слід визначитися з інтернет-аптекою, в якій ви бажаєте замовити ліки онлайн. Це має бути надійна аптека, яка має позитивну репутацію та схвальні відгуки клієнтів. Великий плюс — те, що онлайн-аптека створена на основі реальної аптеки або мережі таких закладів. Це гарантує оригінальність продукції та підкріплення цього сертифікатами якості.

Крок 2. Після вибору інтернет-аптеки перевірте назву потрібних ліків та впишіть її в пошукову стрічку. На сторінці товару зазвичай вказують повну інформацію про ліки, дозування та протипоказання. Ознайомтесь з ними. Якщо щось незрозуміло або потрібна детальна інформація, зверніться до консультанта-фармацевта на сайті. Це освічені фахівці, які дадуть відповідь на всі питання. Діалог носить винятково конфіденційний характер.

Крок 3. Перевага покупок ліків онлайн полягає в тому, що ви можете забрати їх в зручному для вас місці (пункті видачі/найближчій аптеці тощо) чи замовити ліки онлайн з доставкою до дверей. Без подорожей через все місто та стояння в черзі. Важливо попередньо уточнити наявність ліків. А після додати їх у кошик, як і в будь-якому інтернет-магазині.

Крок 4. Після заповнення особистих даних доведеться обирати способи доставки та оплати. Про доставку ми писали вище. А от щодо оплати, то зазвичай тут теж можна підібрати оптимальний варіант: від оплати карткою на сайті до оплати при отриманні готівкою або карткою.

Крок 5. Після того, як замовили ліки онлайн, з вами звʼяжеться відповідальний менеджер для підтвердження замовлення. Ймовірно, на вказану вами електронну пошту надходитимуть листи щодо статусу замовлення. Також є можливість відслідковувати замовлення в Особистому кабінеті. Якщо щось пішло не так, варто звернутись до консультанта онлайн-аптеки.

Крок 6. Перевірте замовлені ліки на відповідність, а також на відсутність пошкоджень під час отримання.

Користуючись нагодою, хотілося б спростувати деякі популярні міфи про замовлення ліків онлайн.

Міф 1: Під час оформлення замовлення клієнти отримують недостатньо кваліфіковану консультацію фармацевта.

Насправді: Консультанти в інтернет-аптеках є тими ж фармацевтами, що і в звичайних аптеках. Вони можуть надати всю потрібну інформацію, підібрати оптимальні ліки, знайти аналог та порадити ті чи інші ліки, зважаючи на особливості клієнта, стан здоровʼя чи інші аспекти.

Міф 2: Купити ліки онлайн — це складно.

Насправді: Процес замовлення ліків онлайн точно не складніший, ніж замовлення того чи іншого товару в інтернет-магазині. Навіть якщо є труднощі з цим, можна скористатись допомогою консультанта.

Міф 3. Ліки, які куплені онлайн, можуть виявитись підробкою.

Насправді: Обирайте перевірену та надійну інтернет-аптеку. Це гарантія того, що придбані ліки є оригінальними, ефективними та сертифікованими.

Міф 4: Купувати ліки в інтернет-аптеці — це дорого.

Насправді: Ціни в онлайн-аптеках не можуть бути вищими, ніж у звичайних. До того ж, в інтернет-аптеках часто проводять акції та знижки, які роблять ціни навіть нижчими.

Сподіваємося, що стаття була корисною для вас. А покупки ліків в інтернет-аптеках стануть звичною справою.