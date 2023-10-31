Медичний оглядач NBC News, лікар Наталі Азар розповіла про простий двохвилинний тест, який можна провести вдома, щоб передбачити, як довго ви проживете.

За словами Азар, у цьому тесті, який називається SRT і призначений для людей віком від 51 до 80 років, враховується здоров’я серця, баланс, спритність, сила і гнучкість корпусу та ніг.

Щоб провести тест, потрібно перейти з положення стоячи в положення сидячи зі схрещеними ногами, а потім назад, використовуючи тільки ноги і корпус для підйому і опускання.

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Ви починаєте тест з оцінкою 10 балів і віднімаєте один бал за використання будь-якого з наступних засобів підтримки: рука, коліна, передпліччя, одна рука на коліні або стегні, бік ноги.

Набравши невелику кількість балів, ви зазнаєте значно вищого ризику швидкої смерті.

Розповідаючи про тест SRT, Азар послалася на дослідження 2012 року, яке опублікувало Європейське товариство кардіологів. В експерименті взяли участь 2 002 добровольці, з яких 68% були чоловіками.

Учасники виконали тест SRT, і потім у найближчі роки за ними стежили дослідники.

З’ясувалося, що у тих, хто набрав найменшу кількість балів від нуля до трьох, шанс померти був ушестеро вищим, ніж у тих, хто набрав найбільшу кількість балів (від восьми до 10). Майже половина (40%) людей із цього діапазону померли протягом 11 років після дослідження.

Керівник дослідження Клаудіо Хіль Араужо зазначив, що порівняно з іншими підходами до функціонального тестування тест SRT не потребує спеціального обладнання, безпечний, легко застосовується за короткий період часу (менш як дві хвилини) і надійний.

Джерело: Express