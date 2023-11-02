Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) – спеціальний заклад у системі охорони здоров’я, що проводить медико-соціальну експертизу людям, які звернулися за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів для встановлення інвалідності.

Для цього необхідна наявність відомостей, що підтверджують порушення певних функцій організму. Вони можуть бути обумовлені вродженими вадами, захворюваннями або спричинені наслідками травм. Порушення функцій організму причиняють обмеження нормальної життєдіяльності.

Розберімося, що необхідно для проходження експертизи та які документи підготувати, щоб отримати направлення на МСЕК.

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Коли необхідно проходити комісію МСЕК

Комісію МСЕК потрібно проходити якщо у людини відбулася значна втрата працездатності, зазнало змін фізичне або психологічне здоров’я, внаслідок захворювання, травми чи поранення. Комісія необхідна для набуття групи інвалідності (І, ІІ, ІІІ група), протезуванні, після контузії, а також:

для встановлення відсотка втрати працездатності;

для розробки індивідуальної програми реабілітації людини з інвалідністю;

для права одержання спеціального автотранспорту.

Висновок МСЕК дає право на отримання одноразової грошової допомоги й оформлення інших соціальних пільг.

Умови отримання направлення на МСЕК

Медико-соціальна експертна комісія проводиться на підставі направлення лікувально-профілактичними закладами (ЛПЗ) за місцем проживання або лікування хворого. Направлення на експертизу видається:

за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функціонування організму (внаслідок хвороби, травм, вроджених вад);

після повного медичного обстеження пацієнта та проведення всіх необхідних досліджень;

отримання результатів лікування чи реабілітації;

визначення клініко-функціонального діагнозу;

після оцінювання соціальних проблем людини з інвалідністю.

За направлення хворого до МСЕК, лікар ЛПЗ має обов’язково правильно та юридично обґрунтовано оформити всю медичну документацію (направлення на МСЕК ф.№088/о, виписки з амбулаторної карти- ф.025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого – ф.027/о, додати результати лабораторних, променевих, інструментальних, обстежень тощо).

З формою первинної облікової документації №088/о Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК) та інструкцією заповнення форми можна ознайомитися за посиланням.

Які документи необхідні для МСЕК

Для проходження МСЕК необхідно надати такі документи:

Паспорт або ID-картка з витягом із Єдиного державного демографічного реєстру; Медичну документацію та направлення на МСЕК (форма № 088/о); Військовий квиток або його копію, тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних/призовників); Оригінали (виписки з амбулаторної карти форма 025/о; Виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форма 027/о; Консультативні висновки профільних обласних спеціалістів; Амбулаторну картку хворого; Результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень; План медичної реабілітації; Довідку про обставини травми (за потреби); Посвідчення УБД (за наявності); Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або посвідчення потерпілого від аварії на ЧАЕС; Копію трудової книжки (за наявності); Додаткові документи.

Під час проходження людині необхідно мати із собою всі оригінали зазначених документів.

Довідка про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності або ступеня втрати професійної працездатності видається після закінчення обстеження.

Джерело: Гаряча лінія Міноборони, Офіційний портал Києва