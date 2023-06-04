Команда вчених Імперського коледжу Лондона досягла фінальної стадії клінічних випробувань швидких і простих тестів, які можуть виявити рак стравоходу, шлунка, підшлункової залози, товстої кишки або печінки.

Передбачається, що пацієнт може просто дмухнути в спеціальний пристрій у кабінеті в лікаря загальної практики, щоб зрозуміти, чи є в нього рак.

У разі успіху дихальні тести на рак можна буде використовувати через кілька років, щоб точно визначити низку пухлин на ранніх стадіях їхнього розвитку.

За словами вчених, цей метод насамперед спрямований на виявлення раку кишківника, зокрема стравоходу, шлунка, підшлункової залози і товстої кишки, але також може бути використаний для точного виявлення випадків раку печінки.

– У сумі ці пухлини становлять понад 20% усіх випадків раку у світі, – повідомила керівник проєкту професор Ханна Джордж.

За її словами, робота над цією методикою тривала понад 15 років і зараз проходить остаточні клінічні випробування.

Науковиця пояснила, що в тесті використовувався той факт, що різні леткі сполуки в кишківнику змінювали концентрацію, коли там починала рости пухлина.

Основною метою цієї технології буде оптимізація процедур для пацієнтів, яким необхідно пройти тривалі, інвазивні та дорогі тести.

Навпаки, дихальні тести дадуть дуже швидкі відповіді. Оскільки система автоматизована, вона буде відносно недорогою. Після отримання позитивного результату пацієнта відправляють для подальшого підтвердження діагнозу до початку лікування.