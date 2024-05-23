У працівника молочної ферми в Мічигані підтвердився діагноз пташиний грип. Це другий випадок захворювання серед людей, пов’язаний зі спалахом серед молочних корів на тваринницьких фермах у США.

Пташиний грип у людей проявляється очними симптомами

Перший випадок було зареєстровано у працівника ферми в Техасі.

Однак представники охорони здоров’я знову наголошують, що ризик для населення залишається низьким.

Зараз дивляться

Коли працівник ферми в Мічигані, який контактував з інфікованою худобою, проходив тестування, в нього спершу взяли мазок з носа. Він був негативним на грип. Однак другий мазок з очей виявився позитивним.

Сам працівник із самого початку повідомляв саме про очні симптоми – почервоніння, припухлість і сльозотечу.

Чоловік приймав противірусні препарати і одужав без проблем.

– Той факт, що зразок із носа дав негативний результат, а мазок із ока – позитивний, свідчить про меншу ймовірність того, що вірус поширюється через дихання, – сказав представник охорони здоров’я доктор Нірав Шах.

Попри те, що залишки вірусу було виявлено у зразках молочних продуктів, придбаних у продуктових магазинах Мічігану, Управління з контролю за продуктами й ліками США продовжує наполягати на повній безпеці молока з фермерських господарств.