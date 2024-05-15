Фісташки вважають одними з найпопулярніших горіхів у світі. Вони мають ніжний солодкуватий смак і приємну консистенцію.

Однак шанують їх не лише за це, адже вживання цих горіхів пов’язане з численними перевагами для здоров’я. У чому користь фісташок для жінок і чоловіків – у матеріалі Факти ICTV.

Чим корисні фісташки

Фісташки містять як нерозчинну, так і розчинну клітковину, обидві неймовірно корисні для кишківника.

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Нерозчинна клітковина сприяє регулярним випорожненням, тоді як розчинна – кишковій флорі, зокрема біфідобактеріями та лактобацилам, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти (SCFA).

У складі горіхів безліч мінералів, мононенасичених жирів і вітамінів: В7 впливає на обмін речовин, селен підтримує імунітет та здоров’я щитоподібної залози, а за вмістом калію фісташки взагалі лідери серед всіх горіхів.

За результатами досліджень 2020 року, виявлено, що дієти, багаті на фісташки, більш ефективні порівняно з іншими (збагаченими волоськими горіхами, фундуком, мигдалем і кешью).

Вони також допомагають знизити рівень гормону стресу, холестерину, тригліцеридів та ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ).

Крім того, фісташки поліпшують когнітивні функції мозку, артеріальний тиск, зір, стан серцево-судинної системи і легенів.

Фісташки: користь для чоловіків

Для чоловіків фісташки корисні для підвищення потенції, нормалізації гормонального фону та покращення якості сперми.

Чим корисні фісташки для жінок

Фісташки рекомендують вживати у боротьбі із запальними захворюваннями, для посилення роботи репродуктивної системи, догляду за шкірою та нігтями.

Косметичні засоби з фісташковою олією живлять і зволожують шкіру, зміцнюють корені волосся та допомагають знищувати пігментні плями.

Фісташки: користь і шкода

Рекомендована норма становить 20-40 г на день. Причому лікарі не радять її перевищувати, оскільки це може негативно вплинути на травлення.

Попри неймовірну користь, перед тим, як включити фісташки до раціону, важливо проконсультуватися з лікарем. Адже тим, хто страждає на харчову алергію, хвороби шлунка і нирок, фісташки взагалі не варто їсти.

Джерело: Health