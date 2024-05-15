Фісташки вважають одними з найпопулярніших горіхів у світі. Вони мають ніжний солодкуватий смак і приємну консистенцію.
Однак шанують їх не лише за це, адже вживання цих горіхів пов’язане з численними перевагами для здоров’я. У чому користь фісташок для жінок і чоловіків – у матеріалі Факти ICTV.
Чим корисні фісташки
Фісташки містять як нерозчинну, так і розчинну клітковину, обидві неймовірно корисні для кишківника.
Нерозчинна клітковина сприяє регулярним випорожненням, тоді як розчинна – кишковій флорі, зокрема біфідобактеріями та лактобацилам, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти (SCFA).
У складі горіхів безліч мінералів, мононенасичених жирів і вітамінів: В7 впливає на обмін речовин, селен підтримує імунітет та здоров’я щитоподібної залози, а за вмістом калію фісташки взагалі лідери серед всіх горіхів.
За результатами досліджень 2020 року, виявлено, що дієти, багаті на фісташки, більш ефективні порівняно з іншими (збагаченими волоськими горіхами, фундуком, мигдалем і кешью).
Вони також допомагають знизити рівень гормону стресу, холестерину, тригліцеридів та ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ).
Крім того, фісташки поліпшують когнітивні функції мозку, артеріальний тиск, зір, стан серцево-судинної системи і легенів.
Фісташки: користь для чоловіків
Для чоловіків фісташки корисні для підвищення потенції, нормалізації гормонального фону та покращення якості сперми.
Чим корисні фісташки для жінок
Фісташки рекомендують вживати у боротьбі із запальними захворюваннями, для посилення роботи репродуктивної системи, догляду за шкірою та нігтями.
Косметичні засоби з фісташковою олією живлять і зволожують шкіру, зміцнюють корені волосся та допомагають знищувати пігментні плями.
Фісташки: користь і шкода
Рекомендована норма становить 20-40 г на день. Причому лікарі не радять її перевищувати, оскільки це може негативно вплинути на травлення.
Попри неймовірну користь, перед тим, як включити фісташки до раціону, важливо проконсультуватися з лікарем. Адже тим, хто страждає на харчову алергію, хвороби шлунка і нирок, фісташки взагалі не варто їсти.
Джерело: Health