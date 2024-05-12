Команда вчених із Великої Британії під час дослідження виявила зв’язок між ожирінням і раком у 40% випадків, і що надмірна вага може стати причиною більш ніж 30 типів онкологічних захворювань.

40 років спостереження

Повідомляється, що під час масштабного дослідження вчені проаналізували стан здоров’я 4,1 млн учасників. Очікується, що звіт про 40-річне спостереження автори представлять на Європейському конгресі з ожиріння, який проходить у Венеції 12-15 травня.

За період спостереження вчені виявили майже 333 тис. випадків виникнення онкологічного захворювання і 40% з них були пов’язані з надмірною вагою.

Зараз дивляться

– Встановлено, що з ожирінням пов’язано 25% випадків раку, але їхня загальна кількість зростає до 40%, якщо враховувати потенційно пов’язані з онкологією захворювання, – зазначають учені.

За їхніми словами, це означає, що значній частині випадків раку потенційно можна запобігти, підтримуючи нормальну вагу тіла.

13 видів онкології

Попереднє міжнародне дослідження показало 13 видів онкології, пов’язаних з ожирінням. Йдеться, зокрема, про рак кишківника, грудей, матки та нирок.

Науковці стверджують, що кількість подібних типів раку сягає 32 найменувань і включає злоякісну меланому, пухлини шлунка, тонкої кишки та гіпофіза, а також окремі види раку голови, вульви та статевого члена.

Підвищення індексу маси тіла

Нове дослідження показує, що підвищення індексу маси тіла (ІМТ) на п’ять пунктів для чоловіків збільшує ризик таких видів раку на 24%, а для жінок – на 12%.

Автори дослідження вважають, що вплив ожиріння на рак може бути більшим, ніж вважалося раніше.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Вікторія Аткінс зазначила, що вибір на користь повноцінного харчування, регулярних фізичних вправ і відмови від паління здатний подовжити тривалість життя і зробити людство здоровішим.