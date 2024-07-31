Науковці успішно модифікували два види бактерій, які входять до складу шкірної мікрофлори людини, щоб відлякувати комарів.

За результатами дослідження, оновлені мікроорганізми здатні захищати від укусів комах протягом 11 днів — набагато довше, ніж традиційні репеленти.

Ефективний захист

Щоб вплинути на вироблення на шкірі молочної кислоти, яка приваблює комарів, науковці генетично модифікували бактерії Staphylococcus epidermidis та Corynebacterium amycolatum.

Зараз дивляться

Змінені бактерії на 60-80% ефективніше захищати мишей від укусів трьох видів комарів: Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus та Anopheles gambiae.

Наступним етапом є перевірка подібного методу на людях. Якщо подальші дослідження підтвердять його безпечність та ефективність, модифіковані бактерії можуть стати екологічною альтернативою традиційним репелентам.

Це дасть змогу захистити людство від небезпечних хвороб, які переносять комахи.

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Джерело: PNAS Nexus