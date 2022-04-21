Педикульоз (воші) – це супутник різноманітних катаклізмів, воєн та біженців, пояснює інфекціоніст Анастасія Неклюдова.

Коли одночасно велика кількість людей збирається в одному місці та знаходиться там протягом тривалого часу (наприклад, в центрах для біженців, бомбосховищах, підвалах), або отримує гуманітарну допомогу у вигляді одягу, або люди за обставин довго не мають можливості помитися, то виникає ризик широкого розповсюдження паразитів та зараження ними.

Педикульоз (воші) іноді не просто паразитують на тілі людини, вони можуть переносити небезпечні інфекційні хвороби: епідемічний висипний тиф, епідемічний поворотний тиф, волинську гарячку.

Шляхи передачі

Є воші, що паразитують на людях, а є що – на тваринах. Вони не перетинаються між собою. “Людські” паразити плигають з однієї людини на іншу.

Достатньо також одягнути чужий одяг, сісти на сидіння метро або тролейбуса, де деякий час до вас сидів безпритульний, скористатись чужою розчіскою, і ви можете підхопити паразитів.

Симптоми педикульозу:

свербіж шкіри в місці укусу воші

дрібні сірувато-блакитні плями на шкірі

наявність гнид (яєць) у волоссі.

Від моменту зараження до перших ознак хвороби може пройти кілька тижнів.

Як лікувати

Зараз засоби проти вошей дуже різноманітні: спреї від вошей, шампуні, креми, аерозолі та спеціальні гребінці.

За хімічним складом протипедикульозні засоби відрізняються і діляться на:

ті, що містять перметрин (Ниттифор, Хігія, Пермін) або диметикон (Хедрінг) – ефективні проти дорослих особин та яєць

ті, що містять бензилбензоат -ефективні тільки проти дорослих особин

комбіновані (Спрегаль).

Вимийте голову одним з препаратів, висушіть та вичешіть густим гребінцем мертвих комах. За необхідності процедуру потрібно повторити.

Як боротися з білизняними вошами

Воші, які паразитують на одязі і тілі називаються платтяними або білизняними.

Для їх усунення використовуються всі ті ж самі засоби, але тільки у вигляді спрею, крему або мазі, плюс санітарна обробка постільної білизни, рушників і речей носія.

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Білизну та бавовняні речі необхідно прокип’ятити або випрати при високій температурі, обробити спеціальними засобами від платтяних вошей (А-пар).

Джерело: Анастасія Неклюдова