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833 за добу: захворюваність Covid-19 в Україні тримається на високому рівні

23 Червня 2020, 08:50 Вікторія Гірко
833 за добу: захворюваність Covid-19 в Україні тримається на високому рівні

Станом на 23 червня в Україні зафіксували 38 074 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 833 людини.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 035 людей, за добу – 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 956 пацієнтів, 314 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 7%;
  • 18-29 років – 11%;
  • 30-49 років – 35%;
  • 50-69 років – 37%;
  • 70+ років – 9%.

Захворювання підтвердили у 2 790 дітей та 6 138 медиків. Госпіталізували 10 387 хворих, до апарату ШВЛ підключені 364 пацієнти. На амбулаторному лікуванні перебувають 27 687 хворих.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській (240), Закарпатській (103) та Рівненській (75)  областях.

Поширення коронавірусу у регіонах: 

  • Вінницька область — 1 690 (+30);
  • Волинська область — 1 894 (+42);
  • Дніпропетровська область — 1 049 (+7);
  • Донецька область — 368 (+6);
  • Житомирська область — 1 295 (+25);
  • Закарпатська область — 2 291 (+103);
  • Запорізька область — 555 (0);
  • Івано-Франківська область — 2 091 (+35);
  • Кіровоградська область — 631 (+4);
  • Київ — 4 429 (+61);
  • Київська область — 2 285 (+49);
  • Львівська область — 4 220 (+240);
  • Луганська область — 73 (+1);
  • Миколаївська область — 366 (0);
  • Одеська область — 1 333 (+29);
  • Полтавська область — 296 (+3);
  • Рівненська область — 3 038 (+75);
  • Сумська область — 263 (+5);
  • Тернопільська область — 1 744 (+16);
  • Харківська область — 1 844 (+33);
  • Херсонська область — 188 (0);
  • Хмельницька область — 622 (0);
  • Чернівецька область — 4 419 (+62);
  • Черкаська область — 605 (+2);
  • Чернігівська область — 485 (+5).

коронавірус в україні 23 червня КАРТА

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Від початку епідемії в Україні проведено 580 814 тестувань методом ПЛР. Станом на ранок 23 червня до центру надійшло 1 278 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Івано-Франківськ – 20,57%
  • Київ – 16,53%
  • Львів – 23,43%
  • Ужгород – 18,43%
  • Чернівці – 16,9%.

Антирекорд за кількістю випадків коронавірусу в Україні зафіксували 19 червня. Тоді за добу захворіла 921 людина.

Однак з 20 червня цифри почали дещо зменшуватись. Так, 22 червня на Covid-19 в Україні за добу захворіла 681 людина. Загальна кількість інфікованих становила 37 241.

Теги
Коронавірус Covid-19
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