Станом на 23 червня в Україні зафіксували 38 074 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 833 людини.
Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 035 людей, за добу – 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 956 пацієнтів, 314 – за добу.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%;
- 18-29 років – 11%;
- 30-49 років – 35%;
- 50-69 років – 37%;
- 70+ років – 9%.
Захворювання підтвердили у 2 790 дітей та 6 138 медиків. Госпіталізували 10 387 хворих, до апарату ШВЛ підключені 364 пацієнти. На амбулаторному лікуванні перебувають 27 687 хворих.
Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській (240), Закарпатській (103) та Рівненській (75) областях.
Поширення коронавірусу у регіонах:
- Вінницька область — 1 690 (+30);
- Волинська область — 1 894 (+42);
- Дніпропетровська область — 1 049 (+7);
- Донецька область — 368 (+6);
- Житомирська область — 1 295 (+25);
- Закарпатська область — 2 291 (+103);
- Запорізька область — 555 (0);
- Івано-Франківська область — 2 091 (+35);
- Кіровоградська область — 631 (+4);
- Київ — 4 429 (+61);
- Київська область — 2 285 (+49);
- Львівська область — 4 220 (+240);
- Луганська область — 73 (+1);
- Миколаївська область — 366 (0);
- Одеська область — 1 333 (+29);
- Полтавська область — 296 (+3);
- Рівненська область — 3 038 (+75);
- Сумська область — 263 (+5);
- Тернопільська область — 1 744 (+16);
- Харківська область — 1 844 (+33);
- Херсонська область — 188 (0);
- Хмельницька область — 622 (0);
- Чернівецька область — 4 419 (+62);
- Черкаська область — 605 (+2);
- Чернігівська область — 485 (+5).
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Від початку епідемії в Україні проведено 580 814 тестувань методом ПЛР. Станом на ранок 23 червня до центру надійшло 1 278 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру.
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Івано-Франківськ – 20,57%
- Київ – 16,53%
- Львів – 23,43%
- Ужгород – 18,43%
- Чернівці – 16,9%.
Антирекорд за кількістю випадків коронавірусу в Україні зафіксували 19 червня. Тоді за добу захворіла 921 людина.
Однак з 20 червня цифри почали дещо зменшуватись. Так, 22 червня на Covid-19 в Україні за добу захворіла 681 людина. Загальна кількість інфікованих становила 37 241.