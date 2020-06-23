Станом на 23 червня в Україні зафіксували 38 074 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 833 людини.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 035 людей, за добу – 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 956 пацієнтів, 314 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%;

18-29 років – 11%;

30-49 років – 35%;

50-69 років – 37%;

70+ років – 9%.

Захворювання підтвердили у 2 790 дітей та 6 138 медиків. Госпіталізували 10 387 хворих, до апарату ШВЛ підключені 364 пацієнти. На амбулаторному лікуванні перебувають 27 687 хворих.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській (240), Закарпатській (103) та Рівненській (75) областях.

Поширення коронавірусу у регіонах:

Вінницька область — 1 690 (+30);

Волинська область — 1 894 (+42);

Дніпропетровська область — 1 049 (+7);

Донецька область — 368 (+6);

Житомирська область — 1 295 (+25);

Закарпатська область — 2 291 (+103);

Запорізька область — 555 (0);

Івано-Франківська область — 2 091 (+35);

Кіровоградська область — 631 (+4);

Київ — 4 429 (+61);

Київська область — 2 285 (+49);

Львівська область — 4 220 (+240);

Луганська область — 73 (+1);

Миколаївська область — 366 (0);

Одеська область — 1 333 (+29);

Полтавська область — 296 (+3);

Рівненська область — 3 038 (+75);

Сумська область — 263 (+5);

Тернопільська область — 1 744 (+16);

Харківська область — 1 844 (+33);

Херсонська область — 188 (0);

Хмельницька область — 622 (0);

Чернівецька область — 4 419 (+62);

Черкаська область — 605 (+2);

Чернігівська область — 485 (+5).

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Від початку епідемії в Україні проведено 580 814 тестувань методом ПЛР. Станом на ранок 23 червня до центру надійшло 1 278 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 81 125 повідомлень про підозру.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Івано-Франківськ – 20,57%

Київ – 16,53%

Львів – 23,43%

Ужгород – 18,43%

Чернівці – 16,9%.

Антирекорд за кількістю випадків коронавірусу в Україні зафіксували 19 червня. Тоді за добу захворіла 921 людина.

Однак з 20 червня цифри почали дещо зменшуватись. Так, 22 червня на Covid-19 в Україні за добу захворіла 681 людина. Загальна кількість інфікованих становила 37 241.