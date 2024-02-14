Фахівці львівського Центру дитячої медицини лікарні Охматдит успішно прооперували шестирічного хлопчика з гідронефрозом.

Вроджена патологія

Родина з Дрогобича під час планового обстеження сина дізналася про невтішну новину – у хлопчика виявили патологію лівої нирки.

Після цього батьки відразу звернулися до фахівців львівського Охматдиту, які встановили точний діагноз: вроджений лівобічний гідронефроз. Через це у дитини було порушення відтоку сечі.

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Функцію нирки відновлено

Завдяки професіоналізму лікарів-урологів Центру дитячої медицини функції лівої нирки було відновлено у хірургічний спосіб.

Післяопераційний період пройшов успішно і без ускладнень, наразі хлопчик вже виписаний додому.

Джерело і фото: Центр дитячої медицини Охматдит