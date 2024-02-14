Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Новини здоров’я

Функцію нирки відновили: львівські фахівці прооперували 6-річного хлопчика з гідронефрозом

14 Лютого 2024, 16:47
Марина Мелехова редактор
нирки, операція

Фахівці львівського Центру дитячої медицини лікарні Охматдит успішно прооперували шестирічного хлопчика з гідронефрозом.

Вроджена патологія

Родина з Дрогобича під час планового обстеження сина дізналася про невтішну новину  – у хлопчика виявили патологію лівої нирки.

Після цього батьки відразу звернулися до фахівців львівського Охматдиту, які встановили точний діагноз: вроджений лівобічний гідронефроз. Через це у дитини було порушення відтоку сечі.

Зараз дивляться

Функцію нирки відновлено

Завдяки професіоналізму лікарів-урологів Центру дитячої медицини функції лівої нирки було відновлено у хірургічний спосіб.

Післяопераційний період пройшов успішно і без ускладнень, наразі хлопчик вже виписаний додому.

Читайте також:
Функцію нирки відновили: львівські фахівці прооперували 6-річного хлопчика з гідронефрозомКритично високий тиск та ризик інсульту: у Львові врятували 6-річного хлопчика з патологію нирок

Джерело і фото: Центр дитячої медицини Охматдит

Теги
Львів медична допомога Операція Охматдит
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь