Україна отримає інноваційні лікарські засоби від коронавірусу у рамках співпраці з урядом США.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Найближчим часом вони надійдуть у якості гуманітарної допомоги, еквівалент якої становить $20 млн. Ліки розвезуть до регіонів силами благодійних фондів.

Цю домовленість фіналізували в рамках візиту президента Володимира Зеленського до США.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, препарати зареєстровані FDA і рекомендовані для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості Covid-19, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.

– Діють вони безпосередньо на вірус – ліки зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потраплянню до лікарні, – пояснив міністр.

Українська сторона отримає 20 тис. флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тис. флаконів Етесевімабу (Etesevimab). Препарати вже транспортуються в аеропорт для відправлення до України.

Нещодавно в Україну поставили 2 784 флакони препарату Тоцилізумаб. Його використовують для лікування хворих із важким перебігом Covid-19. Також завершується закупівля 14 346 упаковок Ремдесевіру.