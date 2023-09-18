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Науковці з’ясували, що відтермінування видалення апендикса не збільшує ризик його перфорації

18 Вересня 2023, 16:10
Марина Мелехова редактор
операція
Джерело: Pixabay

Апендектомія залишається стандартним методом лікування апендициту. Але сьогодні не існує єдиної думки щодо термінів проведення операції: рекомендації варіюються від оперативного втручання без затримки до хірургічного втручання протягом 24 годин.

З метою визначити, як саме впливає затримка на ризик перфорації апендициту, було проведено дослідження, результати якого опублікувало наукове видання The Lancet.

Фінські та норвезькі науковці порівнювали два різних підходи до часу виконання апендектомії при гострому неускладненому апендициті.

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Вони проаналізували медичні дані 1 822 пацієнтів, половину з яких оперували у перші вісім годин, а інших — протягом доби.

З’ясувалося, що відтермінування не збільшує ризик перфорації апендикса та ускладнень протягом 30 днів після операції.

Це означає, що вибір між цими двома термінами може бути більш гнучким і залежатиме від різних обставин.

Але рішення про терміновість апендектомії повинно завжди базуватися на індивідуальних особливостях пацієнта, його стані та симптомах.

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Джерело: The Lancet

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Наукові дослідження науковці Норвегія Фінляндія
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