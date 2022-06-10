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Перші симптоми холери: самолікування допускається, але як крайній захід

10 Червня 2022, 14:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
холера
Джерело: Depositphotos

Про перші тривожні симптоми холери, гострий спалах якої прогнозується епідеміологами вже найближчим часом в обложеному російськими окупантами Маріуполі, в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– На жаль, доступу до достовірної інформації з обложеного міста у нас поки немає, – відзначив Ігор Кузін.

За його словами, серед ризиків поширення інфекційних хвороб у літній період можна назвати насамперед випадки гострих кишкових інфекцій, до яких також належить і холера.

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Це стосується практично всіх територій, де спостерігаються проблеми з водопостачанням, водовідведенням та підготовкою води.

За словами санітарного лікаря, холера дійсно передається дуже швидко від людини до людини. Тобто за умови недостатнього рівня санітарії можуть бути вражені великі групи населення.

Перші тривожні ознаки холери:

  • постійний кашель, який триває понад три тижні;
  • температура тіла 39,5, яка тримається понад три дні;
  • будь-які висипання на тілі, особливо в сукупності з іншими симптомами.

За наявності цих симптомів слід обов’язково звернутися по медичну допомогу. Якщо такої можливості немає, головний санітарний лікар рекомендує багато пити, щоб не допустити критичного зневоднення організму.

За словами Ігоря Кузіна, в якості крайнього заходу, допустиме самолікування наявними підручними засобами.

Теги
Ігор Кузін Війна в Україні епідемія Маріуполь холера
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