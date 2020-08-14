У Києві станом на 14 серпня зареєстрували 10 160 випадків коронавірусу, за останню добу 158 осіб інфікувалися.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, у столиці померли 150 пацієнтів, за добу – одна людина.

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Одужали 3 316 інфікованих Сovid-19, 38 – за добу.

Захворіли:

81 жінка віком від 18 до 85 років;

72 чоловіка віком від 18 до 91 року;

2 дівчинки – 2 та 16 років та 3 хлопчика від 1 до 12 років.

Зокрема у столиці інфікувалися четверо медиків.

Госпіталізація знадобилася 28 пацієнтам.

В яких районах найбільше хворих за останню добу:

у Дарницькому районі – 37;

в Оболонському районі – 23;

у Солом’янському районі – 23.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 14 серпня зафіксували 87 872 випадки.

За останню добу у країні зафіксували черговий антирекорд – 1 732 людини інфікувалися.

2 011 пацієнтів померли від ускладнень, які викликав коронавірус. 46 797 інфікованих одужали.