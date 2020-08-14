У Києві станом на 14 серпня зареєстрували 10 160 випадків коронавірусу, за останню добу 158 осіб інфікувалися.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, у столиці померли 150 пацієнтів, за добу – одна людина.
Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)
Одужали 3 316 інфікованих Сovid-19, 38 – за добу.
Захворіли:
- 81 жінка віком від 18 до 85 років;
- 72 чоловіка віком від 18 до 91 року;
- 2 дівчинки – 2 та 16 років та 3 хлопчика від 1 до 12 років.
Зокрема у столиці інфікувалися четверо медиків.
Госпіталізація знадобилася 28 пацієнтам.
В яких районах найбільше хворих за останню добу:
- у Дарницькому районі – 37;
- в Оболонському районі – 23;
- у Солом’янському районі – 23.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 14 серпня зафіксували 87 872 випадки.
За останню добу у країні зафіксували черговий антирекорд – 1 732 людини інфікувалися.
2 011 пацієнтів померли від ускладнень, які викликав коронавірус. 46 797 інфікованих одужали.