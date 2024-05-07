Однією з найбільших мрій 42-річної жінки було народження третьої дитини природним шляхом після кесаревого розтину. Реалізувати бажання допоміг акушер-гінеколог львівської лікарні Святої Анни.

Наполягали на кесаревому розтині

Олена, 42-річна мешканка Львова, вперше завагітніла двійнею сім років тому, коли жила за кордоном. І хоча жодних ризиків не було, іноземні лікарі наполягали на кесаревому розтині. Це вразило Олену, вона хотіла народити природним шляхом, але напередодні пологів їй призначили операцію.

– Я відчувала зраду, бо весь час готувала себе до іншого. Моє відновлення після операції тривало вісім місяців, – пригадує Олена.

За її словами, це стало для жінки особистою трагедією. Вона ледве підіймалася з ліжка, не могла дивитися на шов і дуже переживала.

Знайшла лікаря у Львові

Щоб подолати негатив, знадобилося цілих шість років. Коли Олена знову завагітніла, чимало лікарів відмовляли її від фізіологічних пологів після кесаревого розтину, але жінка хотіла народити сама. Тож почала шукати акушера-гінеколога, який погодиться допомогти їй в цьому. І знайшла у львівському пологовому будинку на Мечникова.

Роман Федина вже мав подібний досвід. Хоча ще декілька років тому у разі нової вагітності після кесаревого розтину передбачалася повторна операція, наразі можна народити природним шляхом.

Успіх таких пологів становить приблизно 70%, водночас повторний кесарів розтин має більше ризиків, як-от інфікування, кровотечі та пошкодження внутрішніх органів.

Після виявлення найкращого варіанту пологів для породіллі третя дитина з’явилася на світ природним шляхом.

Джерело і фото: Перше ТМО Львова