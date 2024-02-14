Команда дослідників медичної школи університету Індіани розробила новий аналіз крові на шизофренію, який дозволяє діагностувати психічні розлади на стадії, коли ще немає жодних симптомів.

Роль біомаркерів

У дослідженні, опублікованому в журналі Molecular Psychiatry, вчені ідентифікували біомаркери схильних до галюцинацій та марення пацієнтів, за якими вони спостерігали більше десяти років.

А щоб підібрати правильне лікування, науковці також досліджували, які з біомаркерів є мішенями для діючих препаратів.

Зараз дивляться

— Шизофренію важко діагностувати, особливо на ранній стадії, і дуже важливо підібрати людям правильне лікування з самого початку, — сказав один з авторів дослідження Олександр Нікулеску.

За його словами, психоз зазвичай проявляється в молодому віці. Спровокувати такі розлади на тлі генетичної вразливості можуть стрес і наркотики.

Тож застосування нових методів діагностики, лікування та соціальної підтримки є ключовими факторами для виявлення шизофренії.

Джерело: IU School of Medicine