Жириновського знову ввели в медикаментозну кому. За словами джерел, у нього повний набряк легенів та септичний шок.

Що таке сепсис, септичний шок, Факти ICTV попросили розповісти сімейного лікаря поліклініки Оболонського району Києва Людмилу Сердюк.

– Сепсис – це зараження крові, яке відбувається внаслідок важкого перебігу інфекційного захворювання, в тому числі й коронавірусного, – каже Людмила Сердюк.

За словами сімейного лікаря, життєво важливо якомога швидше розпізнати цю патологію – тоді є шанси для ефективного лікування.

За своєю природою сепсис є неадекватною, патологічною реакцією на хімічні речовини, які організм виділяє задля придушення інфекції. Це може спричинити збій або й взагалі зупинку у функціонуванні багатьох органів: мозку, серця, нирок.

Якщо сепсис переходить в септичний шок, у хворого різко падає кров’яний тиск, що дуже часто призводить до стрімкого летального кінця.

Сепсис підступний тим, що може статися практично з кожним. Але найбільше він небезпечний для людей у ​​віці 65+, вагітних жінок, новонароджених, людей, які страждають важкими фоновими захворюваннями, такими як діабет, онкологія, захворювання нирок.

Легка форма сепсису зазвичай не становить загрози для життя, і лікується за допомогою антибіотиків.

Чого, на жаль, не можна сказати про септичний шок, смертність від якого досягає 40-45%. Ба більше, навіть якщо такого важкого пацієнта все ж вдається врятувати, у подальшому він буде схильний до високого ризику перед майбутніми інфекціями.