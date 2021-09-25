Станом на ранок суботи, 25 вересня, в Києві зафіксовано 446 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Захворіли 261 жінки віком від 18 до 93 років, 148 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 17 дівчаток від 8 місяців до 16 років і 20 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 36 хворих на коронавірусну інфекцію та 124 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 153 людей. Загалом коронавірусну хворобу подолав 219 751 мешканець столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (65) і Дніпровському (62), а також у Дарницькому районі – 74 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: