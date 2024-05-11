У Києві та області зареєстрували п’ять випадків захворювання на вірусний гепатит A серед співробітників та членів їхніх родин одного з закладів торгівлі столиці.

За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, таку кількість випадків зафіксували станом на 10 травня.

Гепатит A серед співробітників закладу торгівлі у Києві

Пацієнти вже звернулися за медичною допомогою. Частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах. Інші хворі лікуються амбулаторно.

Державна установа Київський міський ЦКПХ МОЗ України проінформувала Держпродспоживслужбу в Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу КМДА про випадки захворювання.

У Київському міському ЦКПХ зазначають, що розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи, щоб запобігти поширенню вірусного гепатиту A.

Гепатит A – що за хвороба та як проявляється

Вірусний гепатит A – це захворювання печінки вірусного походження. Може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Існує декілька шляхів інфікування захворювання. Серед них – фекально-оральний, вживання забрудненої води та їжі з бактеріями фекалій інфікованих, недотримання гігієни, приготування їжі інфікованою людиною, певний вид сексуальних стосунків.

Люди, які захворіли на гепатит A, можуть помітити низку симптомів.

Найбільш розповсюджені – це загальна слабкість і втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, важкість у животі та правому підребер’ї, потемніння сечі та пожовтіння шкіри (проявляється у 70% хворих людей)

Для профілактики хвороби гепатиту A медики радять дотримуватися особистої гігієни, мити руки перед вживанням їжі, після відвідування туалету. Варто пити лише кип’ячену воду, їсти лише миті овочі та фрукти.

Також можна зробити щеплення вакциною для профілактики на інфікування гепатиту A. В Україні зареєстровано дві інактивовані (неживі) вакцини, що дозволені дітям від одного року.