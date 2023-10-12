В одного з працівників львівського нічного притулку виявили коросту — інфекційне паразитарне захворювання шкіри, яке супроводжується свербінням шкіри та папульозними висипаннями. Хвороба передається при тактильному контакті.

– Результати аналізів були отримані вчора пізно ввечері, сьогодні ми звернулися до обласної санітарно-епідеміологічної служби, щоб вони провели дезінфекцію всього приміщення, – пояснила Зореслава Люльчак, керівниця центру соціальних послуг.

Працівники нічного притулку регулярно проходять медичні огляди. Інфікований співробітник, у якого виявили коросту, лікувався від дерматиту. Однак після додаткових лабораторних тестів йому було діагностовано коросту.

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Джерело: Львівська міська рада