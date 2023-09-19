Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

У Європі виявлено свинячий грип H1N1: експерти ВООЗ про симптоми захворювання

19 Вересня 2023, 09:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
термометр
Джерело: Pixabay

Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), 20 серпня у жителя Нідерландів діагностували симптоми свинячого грипу, який отримав наукову назву H1N1.

У відомстві зазначили, що наступного дня у пацієнта розвинулися втома і загальне нездужання, а також гостра респіраторна інфекція.

Читайте також:
штучний інтелектІмітують людське спілкування: ВООЗ закликала з обережністю ставитися до алгоритмів ШІ

Зараз дивляться

Крім того, у пацієнта спостерігалися:

  • озноб;
  • чхання;
  • кашель;
  • головний біль;
  • загальна слабкість;
  • висока температура.

– Очікуються нові випадки захворювання людей після прямого або непрямого контакту з інфікованими свинями, – йдеться в повідомленні.

Хоча в Міжнародних медико-санітарних правилах (ММСП, 2005 р.) ідеться про те, що свинячий грип має потенціал серйозних наслідків для громадської охорони здоров’я, у ВООЗ наразі не надто занепокоєні цим фактом.

За словами експертів, поки що не було жодних доказів передання вірусу від людини до людини, і цей випадок розглядається як спорадичний епізод передання захворювання людині A(H1N1)v.

Імовірність поширення захворювання на рівні спільноти серед людей та/або міжнародного поширення хвороби через людей вважається низькою, зазначили у ВООЗ.

Джерело: Express

Теги
ВООЗ Грип Нідерланди
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь