Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), 20 серпня у жителя Нідерландів діагностували симптоми свинячого грипу, який отримав наукову назву H1N1.
У відомстві зазначили, що наступного дня у пацієнта розвинулися втома і загальне нездужання, а також гостра респіраторна інфекція.
Крім того, у пацієнта спостерігалися:
- озноб;
- чхання;
- кашель;
- головний біль;
- загальна слабкість;
- висока температура.
– Очікуються нові випадки захворювання людей після прямого або непрямого контакту з інфікованими свинями, – йдеться в повідомленні.
Хоча в Міжнародних медико-санітарних правилах (ММСП, 2005 р.) ідеться про те, що свинячий грип має потенціал серйозних наслідків для громадської охорони здоров’я, у ВООЗ наразі не надто занепокоєні цим фактом.
За словами експертів, поки що не було жодних доказів передання вірусу від людини до людини, і цей випадок розглядається як спорадичний епізод передання захворювання людині A(H1N1)v.
Імовірність поширення захворювання на рівні спільноти серед людей та/або міжнародного поширення хвороби через людей вважається низькою, зазначили у ВООЗ.
Джерело: Express