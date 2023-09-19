Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), 20 серпня у жителя Нідерландів діагностували симптоми свинячого грипу, який отримав наукову назву H1N1.

У відомстві зазначили, що наступного дня у пацієнта розвинулися втома і загальне нездужання, а також гостра респіраторна інфекція.

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Крім того, у пацієнта спостерігалися:

озноб;

чхання;

кашель;

головний біль;

загальна слабкість;

висока температура.

– Очікуються нові випадки захворювання людей після прямого або непрямого контакту з інфікованими свинями, – йдеться в повідомленні.

Хоча в Міжнародних медико-санітарних правилах (ММСП, 2005 р.) ідеться про те, що свинячий грип має потенціал серйозних наслідків для громадської охорони здоров’я, у ВООЗ наразі не надто занепокоєні цим фактом.

За словами експертів, поки що не було жодних доказів передання вірусу від людини до людини, і цей випадок розглядається як спорадичний епізод передання захворювання людині A(H1N1)v.

Імовірність поширення захворювання на рівні спільноти серед людей та/або міжнародного поширення хвороби через людей вважається низькою, зазначили у ВООЗ.

Джерело: Express