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Уперше в історії країни: в Іспанії жінка із синдромом Дауна стала депутаткою

18 Січня 2024, 12:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
парламент
Джерело: Pixabay

45-річна Мар Гальсеран стала першою в історії країни депутаткою із синдромом Дауна. Її було обрано до регіональної асамблеї Валенсії на сході країни.

Зазначається, що Гальсеран – перша людина з генетичним захворюванням, яка вступила до Європейського регіонального або національного парламенту. За словами експертів, її призначення стало величезним кроком уперед і прикладом реальної інклюзивності.

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У політиці з 18 років

Як повідомляється, Гальсеран займається політикою з 18 років, коли вона приєдналася до консервативної Народної партії Іспанії.

У розмові з газетою Guardian вона зізналася, що хоче, щоб її сприймали як особистість, а не через її інвалідність.

– Суспільство починає розуміти, що люди з синдромом Дауна можуть зробити значний внесок, – зазначила Мар.

Політики вітають

Зазначається, що її призначення привітали колеги-політики та активісти.

– Чудові новини для політики подолання бар’єрів, – заявив у соціальних мережах президент регіонального уряду Валенсії Карлос Масон.

Що таке синдром Дауна

Синдром Дауна – це генетичне вроджене захворювання, яке впливає на здатність людини до навчання та на її фізичне здоров’я, але рівень впливу синдрому на життя варіюється від людини до людини.

Джерело
ВВС
Теги
синдром Дауна
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