45-річна Мар Гальсеран стала першою в історії країни депутаткою із синдромом Дауна. Її було обрано до регіональної асамблеї Валенсії на сході країни.

Зазначається, що Гальсеран – перша людина з генетичним захворюванням, яка вступила до Європейського регіонального або національного парламенту. За словами експертів, її призначення стало величезним кроком уперед і прикладом реальної інклюзивності.

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У політиці з 18 років

Як повідомляється, Гальсеран займається політикою з 18 років, коли вона приєдналася до консервативної Народної партії Іспанії.

У розмові з газетою Guardian вона зізналася, що хоче, щоб її сприймали як особистість, а не через її інвалідність.

– Суспільство починає розуміти, що люди з синдромом Дауна можуть зробити значний внесок, – зазначила Мар.

Політики вітають

Зазначається, що її призначення привітали колеги-політики та активісти.

– Чудові новини для політики подолання бар’єрів, – заявив у соціальних мережах президент регіонального уряду Валенсії Карлос Масон.

Що таке синдром Дауна

Синдром Дауна – це генетичне вроджене захворювання, яке впливає на здатність людини до навчання та на її фізичне здоров’я, але рівень впливу синдрому на життя варіюється від людини до людини.