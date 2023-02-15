У 6 років хлопчик важив усього 15 кг! У Львові лікують малого з важкою формою раку, який пережив окупацію.

Максимкові – лише шість, та йому доводиться боротися зі страшною недугою – пухлиною грудної порожнини, яка розповсюдилася по всьому організму дитини.

Два роки тому хлопчик поскаржився на біль у животі та почав блювати. Рідні Максима відразу звернулися по допомогу до лікарів у Новій Каховці та Херсоні.

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Після довгих обстежень в нього діагностували нейробластому середостіння – одна з найпоширеніших і найагресивніших пухлин серед тих, які трапляються в дітей віком до п’яти років.

Було кілька курсів хіміотерапії, тривале лікування а далі – окупація. Стара Каховка, де мешкає сім’я, та Херсон, де лікувався хлопчик, окупували ворожі війська. Боротися з хворобою стало ще важче, через постійні обстріли, відсутність електроенергії та брак ліків. На той момент Максим отримував суху хіміотерапію.

Дитині погіршало. В умовах окупації забезпечити належне лікування хлопчику було майже неможливо. Тому лікарі вирішили транспортувати Максима до Лікарні Святого Миколая у Львові.

До медичного закладу хлопчика привезли каретою швидкої допомоги місяць тому, коли той був у дуже важкому стані та важив лише 15 кг.

Максим був повністю паралізований нижче грудної клітки. Крім того, в нього розвинулася двобічна пневмонія та почалася кровотеча. Метастази поширилися по всьому організму дитини: в голові, в кістках, уразили кістковий мозок.

Вже за кілька днів спеціалісти з відділення анестезіології та інтенсивної терапії й відділення онкології, гематології та імунології стабілізували стан хлопчика.

Хлопчику переливали необхідні препарати крові та давали протигрибкові антибіотики, аби вилікувати пневмонію.

Максимко отримав два курси хіміотерапії, попереду – ще чотири. А пізніше – трансплантація кісткового мозку, бо це – єдиний шанс хлопчика на життя. Дитина вже набрала вагу, почала відчувати ноги та рухати ними.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова