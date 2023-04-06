Нові спалахи вірусу Марбург, близького родича лихоманки Ебола, в Африці можуть вбити до 90% заражених людей. Про це говорять співробітники Університету науки і технологій Кваме Нкрума в Гані.

Марбург, геморагічна лихоманка, трапляється рідко: з моменту виявлення вірусу 1967 року було зареєстровано лише кілька спалахів. Але стійкий сплеск захворюваності в Африці останніми роками викликає тривогу.

Марбург викликає сильну лихоманку, блювання, діарею, а в найважчих випадках – кровотечу. Вірус поширюється під час прямого контакту з кров’ю або іншими біологічними рідинами інфікованих, а також із поверхнями та матеріалами, забрудненими цими рідинами.

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Від Марбурга немає лікування або вакцини, але є кілька препаратів, які продемонстрували багатообіцяючі результати під час клінічних випробувань першої фази. Однак досі не було доставлено жодної вакцини для тестування в поточних спалахах.

– У момент виявлення спалаху має бути механізм швидкого реагування, – сказав глава відділу глобальної охорони здоров’я Університету науки і технологій Кваме Нкрума Джон Амуасі в Гані.

За його словами, ВООЗ та інші організації добре справляються зі швидким реагуванням на поширення вірусу, але їм не вистачає настільки ж швидкої реакції на дослідження вакцин.

ВООЗ повідомляє, що вона розробила протокол дослідження, який може бути застосовано до цих спалахів, але вже понад місяць намагається почати випробування.

За словами експертів ВООЗ, якщо заходи у відповідь на спалах, як-от ізоляція хворих і відстеження контактів, спрацюють добре, епідемія буде швидко взята під контроль, що, мабуть, і відбувається в Танзанії.

Якщо заходи у відповідь не будуть такими ж ефективними (як в Екваторіальній Гвінеї), є побоювання щодо широкомасштабного спалаху і подвоєння потреби в лікуванні.