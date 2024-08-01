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Врятувала життя: у Черкасах пацієнту з онкологією пересадили нирку матері

1 Серпня 2024, 16:45
Марина Мелехова редактор
нирка матері врятувала сина

Фахівці Черкаського клінічного онкоцентру провели успішну трансплантацію пацієнту, якому пересадили нирку його матері.

Ниркова недостатність

Чотири місяці тому Сергію Тинченку діагностували ниркову недостатність, через що він був змушений тричі на тиждень проходити діаліз.

–  Для людини будь-якого віку, а тим паче для молодої, такий діагноз – випробування, – каже завідувач відділу онкології Роман Морару-Бурлеску.
Однак надію на повернення пацієнта до повноцінного життя дала мати, яка без вагань погодилася врятувати життя сина. Для свойх дітей батьки ладні віддати все, аби вони жили і були здорові.

Другий шанс

Трансплантація нирки є складною хірургічною операцією, яка вимагає використання високотехнологічного обладнання та досконалих навичок хірургів, анестезіологів та молодшого медичного персоналу.

Зараз дивляться

Завдяки злагодженій роботі всієї команди, пересадка нирки була виконана успішно. Наразі життєві показники чоловіка відновлюються, а сам він почувається набагато краще.

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Джерело і фото: Черкаський клінічний онкологічний центр

Теги
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