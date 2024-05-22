Коли ввечері на лінію 103 надійшло тривожне повідомлення – “Людина стікає кров’ю!”, бригада виїхала миттєво. За п’ять хвилин автомобіль швидкої допомоги був на місці.

Родич наклав тугу пов’язку, медики знеболили, лікарі прооперували

Як з’ясувалося, 78-річний чоловік обрізав болгаркою гілля на спиляному дереві і на мить втратив пильність… Гострі зуб’я інструменту пошматували стегно – почалася масована кровотеча.

Добре, що поряд знаходився родич, який швидко наклав тугу пов’язку і викликав швидку.

– Ми побачили пошматовану верхню частину стегна, рана була дуже глибока і широка, – розповідає фельдшер Тетяна Бістрікер.

Медики наклали турнікет, пов’язку, знеболили і транспортували постраждалого до Мукачівської лікарні Святого Мартина, де пацієнта одразу ж відправили до операційної.

Діяли максимально швидко – час від початку надання медичної допомоги до моменту, коли чоловіка забрали в операційну, склав 14 хвилин.

Завдяки правильній допомозі родичів, оперативній і високопрофесійній роботі медиків швидкої та лікарні, життя чоловіка вдалося врятувати. Зараз його стан стабільний.

У яких випадках пила-болгарка небезпечна

Медики вкотре нагадують – неправильне використання болгарки може спричинити важкі травми, ампутації і навіть летальні випадки.

Найбільша небезпека — це використання дисків із зубцями, які не призначені для болгарки. Вони підходять тільки для циркулярних пил!

Для болгарки використовують виключно диски без зубців.

На жаль, багато продавців та консультантів або не знають, або не попереджають про небезпеку неправильного використання цього ріжучого інструменту.

Болгарка, оснащена диском із зубцями, на високих обертах може вирватися з рук і часто травмує передню частину стегна, де проходять великі артерії.

Втрата крові може бути швидкою і масивною — до 2-х літрів на хвилину.

Тож 78-річному пацієнту просто пощастило, що поряд опинилися обізнані небайдужі люди.

Джерело і фото: 103 Закарпаття