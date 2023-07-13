Учені Університету Вашингтона розробили новий метод тестування ротової порожнини на вміст мікрофлори – за допомогою льодяника.

Не зважаючи на те, що давно існують перевірені і досить інформативні методи такого тестування – це ватні палички для отримання мазків з горла чи відбір зразків слини у невеликий контейнер (туди треба просто плюнути), вчені присвятили час і кошти новій розробці, щоб зробити процедуру більш приємною для пацієнтів, особливо дітей.

Отож тепер пацієнтам при діагностуванні респіраторних захворювань для аналізу мікрофлори у ротовій порожнині пропонуватимуть не палички чи контейнер, а льодяник CandyCollect. Це цукерка з цукрозамінника ізомальту, прикріплена до палички, схожої на ложку. ЇЇ дно має рельєфну поверхню зі спіральними борознами, у яких і накопичується слина при смоктанні льодяника.

Льодяник для збору зразка слини на мікробіологічний аналіз виявився так само дієвим, як стандартні методи відбору зразків. Виріб успішно збирає мікрофлору ротової порожнини, у тому числі мікроби, для лабораторної перевірки. Але, схоже, найголовніше – висока оцінка пацієнтів.

Це дослідження, що увінчалося створенням спеціального льодяника, стало темою наукової статті, опублікованої в журналі Analytical Chemistry.

З нех можна дізнатися, що льодяник у реальних умовах тестували 28 дорослих добровольців, яким довелося також здати аналіз слини з допомогою стандартних методів – ватних паличок для відбору мазка та контейнера для плювка.

У лабораторії усі зразки перевіряли на наявність бактерій Streptococcus mutans та Staphylococcus aureus, які у багатьох людей є частиною нормального мікробіому ротової порожнини.

На радість розробникам CandyCollect з’ясувалося, що тестування льодяником у 100% випадків правильно виявляє бактерії, як і стандартні способи.

Водночас льодяник отримав найбільшу прихильність учасників, які оцінили комфорт від тесту.

Розробники CandyCollect зазначають, що їхній виріб не псується протягом року за кімнатної температури, що робить його зручним для тривалого зберігання як у лікарняних умовах, так і вдома.

Джерело: Analytical Chemistry, Nauka