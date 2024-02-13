Психоаналітик Ольга Корбут на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка пояснила від яких чинників залежить наш вибір того чи іншого партнера.

– Ще Фрейд писав про те, що ми обираємо людей, які вже існують у нашому несвідомому. Це про те, що іноді буває складно зрозуміти, чому ми обираємо саме цих партнерів, – каже експертка.

Внутрішні образи

За словами психоаналітика, це пов’язано з тим, що наші емоції та поведінка залежать не тільки від нашого свідомого досвіду, а й від внутрішніх образів, які сформувалися в нашій психіці в ранньому дитинстві.

Зараз дивляться

Щоб зрозуміти суть цього меседжу, Ольга Корбут пропонує уявити, що наша психіка – це театр, а в ньому живуть різні персонажі. Це – образи людей, які були для нас важливими, наприклад мама, тато, бабуся, дідусь.

Кожен грає свою роль

– Кожен має свою роль: хтось добрий і ласкавий, хтось суворий, а хтось байдужий. Ці образи можуть впливати на те, яких людей ми обираємо в дорослому житті, – пояснює фахівець.

Наприклад, за словами Ольги, людина, яка виросла з “недоступним” татом, може шукати партнера, який буде відстороненим і холодним. Людина, яка виросла з “неемоційною” мамою, може шукати партнера, який буде практичним і раціональним.

Експертка стверджує, що ми можемо шукати і зовнішні схожі риси, наприклад довге світле волосся або маленький ніс.

Неоднозначні батьки

Особливо заплутано, каже психоаналітик, буває тоді, коли батьки відігравали неоднозначні ролі у вихованні дитини. Наприклад, тато, який любить, але часто відсутній, або мама, яка поруч, але зовсім не залучена в життя дитини.

– Але не тільки так працює наша психіка. Часом нам хочеться взяти щось від однієї людини, щось від іншої, і зібрати свій “ідеал” як конструктор. Тому буває так, що в дорослому житті нам постійно чогось бракує і ми не припиняємо своїх пошуків, – каже експерт.

За словами фахівця, важливо розуміти, що внутрішні об’єкти з часом можуть змінюватися. Наприклад, через досвід стабільних тривалих взаємин.

Почати з себе

Також Ольга Корбут зазначила, що внутрішні образи не завжди є точними копіями наших реальних батьків. Це радше наші уявлення про них, які можуть бути як правдивими, так і ні.

Тож, щоб краще зрозуміти свої стосунки, психоаналітикиня радить почати з себе, своїх почуттів і свого вибору. Це допоможе зрозуміти, чому ми обираємо тих чи інших людей і як покращити свої стосунки.

Найпростіший і найшвидший спосіб розібратися в проблемі, за словами експерта, звернутися до психолога чи психотерапевта.

Джерело: Психологічна підтримка