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Пройдіть цей тест на депресію, щоб оцінити свій стан

3 Квітня 2023, 10:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
депресія
Джерело: Pixabay

Фахівці популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе запропонували тест, який допоможе виявити рівень депресії та оцінити можливі ризики.

– Часто перші ознаки депресії недооцінюють. Однак це не той стан, який мине сам собою або який можна перетерпіти за допомогою заспокійливих, – зазначають експерти.

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За словами психологів, депресію потрібно лікувати, адже без належної підтримки вона сприятиме розвитку інших хвороб і загрозливих станів.

Зараз дивляться

Якщо ви спостерігаєте в себе ознаки депресії, не відкладай візит до сімейного лікаря, якому легше встановити з вами довірливі стосунки, підтримати та скерувати на відповідне лікування.

Джерело: Бережи себе

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