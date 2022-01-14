Прокрастинація – це постійне відкладання важливих справ, завдань, доручень, що призводить до негативних наслідків. Багато хто може назвати це лінощами, але це далеко не так.

Психологиня Катерина Клюшниченко розповіла Фактам ICTV про ознаки прокрастинації, та як із нею боротися.

– Людина, коли лінується, вона усвідомлює це, і не відчуває занепокоєння з цього приводу. Коли ж людина прокрастинує, вона у цьому стані переживає, тривожиться, але ніяк не може почати, – пояснює спеціалістка.

Прокрастинація – це далеко не відпочинок, адже, відпочиваючи, людина наповнюється новою енергією. У цьому випадку вона втрачає її. А що менше енергії, то більше зростають шанси відкласти виконання завдання на невизначений термін і знову нічого не робити.

Виявити у себе прокрастинацію можливо. Для цього потрібно поспостерігати за собою та відслідкувати, чи є такі ознаки:

постійне порівняння себе з іншими (зазвичай, коли ви у програші);

заплановані справи часто відкладаються на невизначений проміжок часу, або взагалі зриваються;

завжди знаходяться виправдання, чому завдання не було зроблене, рішення не прийняте;

сильне почуття провини, злість на себе і роздратування; це може проявлятись як щодо себе, так і до оточення;

є усвідомлення, що проблема прокрастинації існує;

перебування у постійному стресі через накопичення нерозпочатих або незакінчених справ;

почуття втоми та постійно низький рівень енергії.

Факти ICTV разом з психологом підготували тест, який допоможе визначити, чи є у вашому житті прокрастинація.

Як побороти прокрастинацію

Прокрастинацію можливо побороти, однак варто запастись терпінням, тому що ця звичка за один день нікуди не зникне. Крок за кроком треба виконувати вправи, допомагати собі думками та себе підтримувати.

1. Насамперед потрібно опанувати планування та делегування.

За словами психолога, напевно, чули про це всі. Але скільки людей насправді застосовують це у своєму житті? Для планування зовсім не обов’язково бути бізнесменом, можна бути й домогосподаркою, яка чітко розписує та визначає пріоритетні справи, і справи, які можна делегувати. Плануючи, ми контролюємо себе, та ніби наводимо лад у голові, даємо собі чіткі рамки.

2. Має бути чітко сформована ціль та підетапи.

Якщо ви не знаєте, в якому напрямку рухаєтеся, ваш рух просто хаотичний. Без підцілі людині складно себе тримати довго замотивованою.

Ділимо ціль на дрібні шматочки. Якщо завдання “прослухати перший урок” здається непідйомним, то його варто розкласти на

етапи:

сісти біля комп’ютера;

ввімкнути його;

знайти заняття;

натиснути на плей;

прослухати.

Успішне виконання дрібних справ допоможе здобути хоч якийсь контроль над життям, а далі можна буде взятися за масштабніші справи.

3. Має бути мотивація.

Як зовнішня, так і внутрішня мотивація. До зовнішньої належать: фінансова винагорода, слава, успіх, підтримка друзів, оточення. Тобто те, що можна виміряти зовнішніми факторами.

Внутрішня мотивація – це відчуття і стани, в яких перебуватиме людина, чи вже перебуває. Внутрішній стан і впевненість у собі та своїх діях. Під час внутрішньої мотивації людина знаходить почуття власної компетенції, впевненості у собі та внутрішнього задоволення від власної самореалізації.

4. Підтримувальне середовище.

Можна створити штучні дедлайни та нагадування, що треба зробити завдання. Можна заручитися підтримкою близьких та надсилати їм фото виконаної роботи, наприклад, кожні 2-3 дні. Це допоможе зрушити процес із мертвої точки.

5. Завжди варто розуміти причини, які спонукають вас відкладати справи, а також ті бонуси, які дає прокрастинація.

Корисно віднайти відповіді за чотирма сферами життя (тіло, діяльність, контакти, фантазії), щоб нічого не проґавити. Як зміниться ваше життя, якщо ви продовжите прокрастинувати місяць, пів року, рік? Яким стане ваше життя: чи збережете ви роботу, сім’ю, здоров’я?

З одного боку, такий аналіз допоможе побачити приховані мотиви та страхи, а з іншого — знайти причини змін. Адже якщо переваги від прокрастинації переважують недоліки, то й немає мотивації щось міняти.

Запитайте відверто у себе:

Що хорошого ви отримуєте від прокрастинації?

Що поганого відбувається через прокрастинацію?

Що поганого станеться, якщо ви перестанете відкладати справи?

Що хорошого станеться, якщо ви перестанете відкладати справи?

6. Слідкуйте за своїм станом.

Хронічна прокрастинація – щоденне випробування, і щоб навчитися з нею справлятися, потрібно виробити звичку відслідковувати, що з вами відбувається “тут і зараз”. Які обставини, думки, емоції запускають прокрастинацію? Почніть занотовувати це.

7. Використовуйте заохочення.

І тут важливо не заохочувати себе булками та пончиками. Краще пошукайте, що може мотивувати ще більше.

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Ніхто не може бути застрахованим від того, що прокрастинація не з’явиться в його житті. Але крок за кроком, якщо виконувати ці рекомендації, прислуховуючись до себе, можна вийти з цього стану. Детальніше про причини виникнення прокрастинації читайте на Фактах ICTV.