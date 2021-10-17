Як зберегти іскру в стосунках: 7 ключових порад

Почуття між чоловіком і жінкою мають властивість згасати, а потім розпалюватися з новою силою. Багато хто не в силах зрозуміти, чому так відбувається, і починають впадати в депресію. Що робити, якщо у відносинах пропала іскра?

Є дієві способи, які допоможуть повернути іскру в стосунках.

Порада №1: завжди розмовляйте

Пройшли роки, ви повністю пізнали одне одного, і вам стало нудно. Почали напружувати виникаючі паузи, адже більше нема про що говорити. Задумайтесь, а чи добре ви знає свого партнера? Які у нього плани на майбутнє? Що новенького сталося на роботі? Які думки у нього виникали під час перегляду фільму? Розмовляти необхідно завжди і про все! Будьте відкритими, робіть компліменти, промовляйте свої почуття, пояснюйте вчинки, фантазуйте і мрійте разом. Навчіться слухати і чути свого партнера.

Порада №2: робіть сюрпризи

Приємні сюрпризи подобаються всім. Маленький подаруночок підніме настрій і налаштує на романтичний лад навіть найсерйознішу людину.

Порада №3: щиро вибачайтеся і прощайте

Ніколи не соромтеся вибачитися перед коханою людиною, якщо якось її образили. Це не прояв слабкості, а вираз турботи і уваги. Цим ви показуєте, що людина вам дорога, і ви не хочете її втрачати. Також щиро прощайте, якщо ваш партнер оступився і усвідомив це. Від щирого серця вибачте, відпустіть образи і більше ніколи не згадуйте дану ситуацію.

Порада №4: ходіть на побачення

Ще недавно ви призначали один одному побачення, ретельно продумували образ, вибирали романтичне місце для зустрічей. А що зараз? Максимум вечеря в халаті перед телевізором. Робота, діти, домашні справи… Все це легко вирішити. Сходіть зі своєю другою половинкою на побачення.

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Порада №5: регулярно займайтеся сексом

Як правило, на самому початку в сексі присутня пристрасть і дике бажання. Згодом почуття поступово згасають і стають не такими гострими. Їх замінює доросла, усвідомлена і всепоглинаюча любов до партнера. Втільте в життя свої найпотаємніші бажання, які навіть соромитеся вимовити вголос. Хто як не друга половинка підтримає ваші починання і приєднається до експериментів в ліжку.

Порада №6: самовдосконалюється і розвивайтеся

Над будь-якими відносинами необхідно працювати, в них потрібно постійно вкладатися почуттями і діями. Кому цікава дружина, в житті якої нічого не відбувається, а один халат змінює інший і не сильно відрізняється від колишнього. Розвивайтеся внутрішньо і зовні, читайте книги, ходите в театри, красиво одягайтеся, не забувайте робити макіяж.

Порада №7: зробіть разом щось нове і незвичне

Експериментуйте, рухайтеся, не сидіть на місці. Життя таке швидкоплинне, а скільки всього хочеться спробувати. Згадайте, які у вас були грандіозні плани в юності? Так чому б зараз не втілити їх в життя!

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Джерело: wtalks.com.