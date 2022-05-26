Оладки з кабачків — ідеальна страва: це і корисно, і ситно, просто та швидко у приготуванні й неймовірно смачно. Своїм рецептом оладків поділилася фіналістка другого сезону реаліті Супермодель по-українськи Віка Маремуха.
— Скоро розпочнеться сезон кабачків, а значить, усі зможуть готувати прості та швидкі страви. Щоб зробити смак цікавішим, спробуйте додати до сметани сир дорблю та перемішати. Подавайте такий соус разом з оладками, буде пікантно, — порадила Віка.
Інгредієнти:
- кабачок — 2-3 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — за смаком;
- кріп — дрібка;
- олія – для смаження;
- сметана — для подачі;
- сир дорблю (або інший сир із пліснявою) — за бажанням.
Спосіб приготування:
Кабачки очистіть від шкірки та натріть на великій тертці. Підсоліть і залиште на 10 хвилин випустити сік.
Відтисніть виділений сік.
Додайте борошно, яйце та часник, натертий на дрібній тертці. Трішки дрібно нарізаного кропу додайте до маси й перемішайте.
Викладіть ложкою невеличкі оладки на розігріту з олією сковороду. Смажте на середньому вогні по кілька хвилин з кожного боку, поки вони не стануть рум’яними.
Подавайте зі сметаною чи сметанним соусом з сиром дорблю. Смачного!