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Кабачкові оладки від супермоделі: оригінальний рецепт

26 Травня 2022, 15:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кабачки с соусом из дорблю
Джерело: Depositphotos

Оладки з кабачків — ідеальна страва: це і корисно, і ситно, просто та швидко у приготуванні й неймовірно смачно. Своїм рецептом оладків поділилася фіналістка другого сезону реаліті Супермодель по-українськи  Віка Маремуха.

Віка Маремуха

Віка Маремуха

— Скоро розпочнеться сезон кабачків, а значить, усі зможуть готувати прості та швидкі страви. Щоб зробити смак цікавішим, спробуйте додати до сметани сир дорблю та перемішати. Подавайте такий соус разом з оладками, буде пікантно, — порадила Віка.

Інгредієнти:

  • кабачок — 2-3 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — за смаком;
  • кріп — дрібка;
  • олія – для смаження;
  • сметана — для подачі;
  • сир дорблю (або інший сир із пліснявою) — за бажанням.

Спосіб приготування:

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Кабачки очистіть від шкірки та натріть на великій тертці. Підсоліть і залиште на 10 хвилин випустити сік.

Відтисніть виділений сік.

Додайте борошно, яйце та часник, натертий на дрібній тертці. Трішки дрібно нарізаного кропу додайте до маси й перемішайте.

Викладіть ложкою невеличкі оладки на розігріту з олією сковороду. Смажте на середньому вогні по кілька хвилин з кожного боку, поки вони не стануть рум’яними.

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Подавайте зі сметаною чи сметанним соусом з сиром дорблю. Смачного!

Джерело
Новий канал
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Кулінарні рецепти
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