Як правило, влітку хочеться готувати максимально прості й легкі страви. Шеф Євген Клопотенко вважає, що ідеальний варіант для обіду або вечері – запіканка з кабачків із томатним соком.
До того ж, як зазначають дієтологи, кабачки – це корисний продукт харчування.
Інгредієнти
- 2 середніх кабачка
- 200 мл томатного соку
- 100 г твердого сиру
- 20 г вершкового масла
- сіль і перець до смаку
Візьміть 2 середніх кабачка та розріжте вздовж на пластинки товщиною приблизно 2-3 мм.
Твердий сир натріть на великій тертці.
Ємність, в якій будете запікати кабачки із томатним соком, змастіть вершковим маслом.
Викладіть на дно ємності шар з кабачків. Кожен шар кабачків трохи соліть.
Посипайте натертим сиром, потім знову шар кабачків. Чергуйте шари.
Зверху залийте майбутню запіканку томатним соком та посипте сиром. Відправте запікатися в духовку на 25 хвилин при температурі 180 градусів.
Джерело: Евгений Клопотенко