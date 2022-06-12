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Їжа

Легка страва для літньої вечері: запіканка з кабачків

12 Червня 2022, 12:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кабачки
Джерело: Depositphotos

Як правило, влітку хочеться готувати максимально прості й легкі страви. Шеф Євген Клопотенко вважає, що ідеальний варіант для обіду або вечері – запіканка з кабачків із томатним соком.

До того ж, як зазначають дієтологи, кабачки – це корисний продукт харчування.

Інгредієнти

Зараз дивляться
  • 2 середніх кабачка
  • 200 мл томатного соку
  • 100 г твердого сиру
  • 20 г вершкового масла
  • сіль і перець до смаку

Візьміть 2 середніх кабачка та розріжте вздовж на пластинки товщиною приблизно 2-3 мм.

Твердий сир натріть на великій тертці.

Ємність, в якій будете запікати кабачки із томатним соком, змастіть вершковим маслом.

Викладіть на дно ємності шар з кабачків. Кожен шар кабачків трохи соліть.

Посипайте натертим сиром, потім знову шар кабачків. Чергуйте шари.

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Зверху залийте майбутню запіканку томатним соком та посипте сиром. Відправте запікатися в духовку на 25 хвилин при температурі 180 градусів.

Джерело: Евгений Клопотенко

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