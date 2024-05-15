Ми знаємо, як маринувати шашлик, щоби він був мʼякий та соковитий! Бо в сезон барбекю немає нічого кращого, ніж ароматне м’ясо, приготовлене на грилі.
Правильно підібраний маринад гарантує, що шашлик буде неперевершеним: соковитим, смачним та ароматним. Запрошуйте друзів і родину на барбекю, і не забудьте поділитися чудовим рецептом з ними.
Отже, перевірені часом рецепти маринадів для шашлику – читайте в матеріалі.
Усі рецепти маринадів, представлених нижче, розраховані на 1 кг м’яса.
Класичний маринад для шашлику
Інгредієнти:
- 1 велика цибулина (150 г)
- сіль – 0,5 ст. л.
- цукор – 1 ч. л. (без гірки)
- мелений чорний перець – 0,5 ч. л.
Приготування:
- Почищену цибулину нарізати тонкими кільцями або півкільцями.
- Добре вимите та висушене м’ясо поперчити, посолити, посипати цукром і додати до нього цибулю. Гарно перемішати.
- Залишити шашлик маринуватися на 2-4 години або на ніч.
Найкращий маринад для шашлику зі свинини: апельсиново-гірчичний
Інгредієнти:
- великий апельсин – 1 шт.
- рідкий мед – 1 ст. л.
- оливкова олія – 1 ст. л.
- гірчиця із зернами – 3 ст. л.
- суміш солі, перцю та інших спеції до смаку – 1,5 ст. л.
Приготування:
- У глибоку тарілку через ситечко видавлюємо сік апельсину, додаємо мед та гірчицю, перемішуємо.
- М’ясо попередньо натираємо сумішшю спецій з сіллю, опускаємо у готовий маринад.
- Маринуємо 1 годину. За цей час перемішуємо 1-2 рази: так м’ясо краще вбере маринад.
Швидкий маринад для шашлику зі свинини на мінералці
Інгредієнти:
- цибуля ріпчаста – 2 шт.
- вода мінеральна газована – 600 мл
- мелена суміш перців – 0,5 ч. л.
- готова приправа для шашлику (без солі) – 2 ч. л.
- сіль – 1 ст. л.
Приготування:
- Чистимо цибулю і нарізаємо кільцями.
- На дно неметалічної посудини кладемо м’ясо та вкриваємо шаром цибулі, перемішуємо.
- Додаємо усі приправи, спеції та сіль. Ще раз перемішуємо.
- Заливаємо м’ясо мінеральною водою: рідина має покрити 3/4 всього м’яса.
- Накриваємо кришкою і ставимо на ніч у холодильник.
Цибулевий маринад для шашлику
Інгредієнти:
- 300 г ріпчастої цибулі
- сіль – 0,5 ст. л.
- мелений чорний перець – 0,5 ч. л.
Приготування:
- Спершу необхідно розрізати цибулю на кілька частин і подрібнити її за допомогою блендера або натерти на тертці.
- Добре вимите м’ясо поперчити, посолити та додати до нього цибулеву кашицю. Все ретельно перемішати.
- Залишити маринуватися шашлик на кілька годин або на ніч.
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Маринад із соєвим соусом і медом для курки
Інгредієнти:
- соєвий соус – 1 ст. л.
- рідкий мед – 1 ст. л.
- сік лимона – 1 ч. л.
- цедра – з половини лимона
- суміш паприки та куркуми – по 0,5 ч. л.
Приготування:
- Змішуємо соєвий соус, мед та сік лимона.
- Додаємо терту цедру лимона. Зважайте на те, що підійде лише жовта частина цедри: біла частина гірчить, і це може зіпсувати смак м’яса.
- Додаємо куркуму з паприкою.
- В посудину з маринадом кладемо нарізане м’ясо птиці та гарно розмішуємо 1-2 хвилини.
- Залишаємо на дві години в холодильнику.