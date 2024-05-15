Ми знаємо, як маринувати шашлик, щоби він був мʼякий та соковитий! Бо в сезон барбекю немає нічого кращого, ніж ароматне м’ясо, приготовлене на грилі.

Правильно підібраний маринад гарантує, що шашлик буде неперевершеним: соковитим, смачним та ароматним. Запрошуйте друзів і родину на барбекю, і не забудьте поділитися чудовим рецептом з ними.

Отже, перевірені часом рецепти маринадів для шашлику – читайте в матеріалі.

Усі рецепти маринадів, представлених нижче, розраховані на 1 кг м’яса.

Класичний маринад для шашлику

Інгредієнти:

1 велика цибулина (150 г)

сіль – 0,5 ст. л.

цукор – 1 ч. л. (без гірки)

мелений чорний перець – 0,5 ч. л.

Приготування:

Почищену цибулину нарізати тонкими кільцями або півкільцями. Добре вимите та висушене м’ясо поперчити, посолити, посипати цукром і додати до нього цибулю. Гарно перемішати. Залишити шашлик маринуватися на 2-4 години або на ніч.

Найкращий маринад для шашлику зі свинини: апельсиново-гірчичний

Інгредієнти:

великий апельсин – 1 шт.

рідкий мед – 1 ст. л.

оливкова олія – 1 ст. л.

гірчиця із зернами – 3 ст. л.

суміш солі, перцю та інших спеції до смаку – 1,5 ст. л.

Приготування:

У глибоку тарілку через ситечко видавлюємо сік апельсину, додаємо мед та гірчицю, перемішуємо. М’ясо попередньо натираємо сумішшю спецій з сіллю, опускаємо у готовий маринад. Маринуємо 1 годину. За цей час перемішуємо 1-2 рази: так м’ясо краще вбере маринад.

Швидкий маринад для шашлику зі свинини на мінералці

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста – 2 шт.

вода мінеральна газована – 600 мл

мелена суміш перців – 0,5 ч. л.

готова приправа для шашлику (без солі) – 2 ч. л.

сіль – 1 ст. л.

Приготування:

Чистимо цибулю і нарізаємо кільцями. На дно неметалічної посудини кладемо м’ясо та вкриваємо шаром цибулі, перемішуємо. Додаємо усі приправи, спеції та сіль. Ще раз перемішуємо. Заливаємо м’ясо мінеральною водою: рідина має покрити 3/4 всього м’яса. Накриваємо кришкою і ставимо на ніч у холодильник.

Цибулевий маринад для шашлику Інгредієнти: 300 г ріпчастої цибулі

сіль – 0,5 ст. л.

мелений чорний перець – 0,5 ч. л. Приготування: Спершу необхідно розрізати цибулю на кілька частин і подрібнити її за допомогою блендера або натерти на тертці. Добре вимите м’ясо поперчити, посолити та додати до нього цибулеву кашицю. Все ретельно перемішати. Залишити маринуватися шашлик на кілька годин або на ніч. Читайте також: Смачний томатний соус для шашлику: швидкий рецепт

Маринад із соєвим соусом і медом для курки

Інгредієнти:

соєвий соус – 1 ст. л.

рідкий мед – 1 ст. л.

сік лимона – 1 ч. л.

цедра – з половини лимона

суміш паприки та куркуми – по 0,5 ч. л.

Приготування: