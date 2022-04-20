Індичка має дієтичне м’ясо, яке ще й смачне у будь яких стравах. Індичка запечена великим шматком виходить надзвичайно ніжною і соковитою, а сам процес готування простий і не вимагає надзусиль.
Інгредієнти
- 1 кг філе індички одним шматком
- 60 г вершкового масла
- 150 мл рослинної олії
- каррі, сіль, мелений перець
- базилік, сушений часник за бажанням
- сіль за смаком
Приготування
Використовуючи прянощі та олію, замаринуйте м’ясо. Олія допоможе м’ясу залишитися соковитим, не дасть випарюватися рідині. За бажанням, можна додати будь-які приправи.
Маринуватися м’ясо має в холодильнику години на 3-4.
Розігрійте на сковорідці решту олії і розтопіть у ній масло. Обсмажте філе з усіх боків до утворення золотистої скоринки. Потім обсмажене філе перекладіть у форму для запікання, на пергамент. Запікайте індичку при температурі 200 градусів протягом 30 хвилин.
За таким рецептом філе індички виходить ніжним і соковитим. До нього можна подати солодкий чи кисло-солодкий соус.
Джерело: Катрусина кухня