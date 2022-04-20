Індичка має дієтичне м’ясо, яке ще й смачне у будь яких стравах. Індичка запечена великим шматком виходить надзвичайно ніжною і соковитою, а сам процес готування простий і не вимагає надзусиль.

Інгредієнти

1 кг філе індички одним шматком

60 г вершкового масла

150 мл рослинної олії

каррі, сіль, мелений перець

базилік, сушений часник за бажанням

сіль за смаком

Приготування

Використовуючи прянощі та олію, замаринуйте м’ясо. Олія допоможе м’ясу залишитися соковитим, не дасть випарюватися рідині. За бажанням, можна додати будь-які приправи.

Маринуватися м’ясо має в холодильнику години на 3-4.

Розігрійте на сковорідці решту олії і розтопіть у ній масло. Обсмажте філе з усіх боків до утворення золотистої скоринки. Потім обсмажене філе перекладіть у форму для запікання, на пергамент. Запікайте індичку при температурі 200 градусів протягом 30 хвилин.

За таким рецептом філе індички виходить ніжним і соковитим. До нього можна подати солодкий чи кисло-солодкий соус.

Джерело: Катрусина кухня