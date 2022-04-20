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Їжа

Меню на Великдень: простий рецепт запеченого філе індички

20 Квітня 2022, 18:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
индейка
Джерело: Depositphotos

Індичка має дієтичне м’ясо, яке ще й смачне у будь яких стравах. Індичка запечена великим шматком виходить надзвичайно ніжною і соковитою, а сам процес готування простий і не вимагає надзусиль.

Інгредієнти

  • 1 кг філе індички одним шматком
  • 60 г вершкового масла
  • 150 мл рослинної олії
  • каррі, сіль, мелений перець
  • базилік, сушений часник за бажанням
  • сіль за смаком

Приготування

Використовуючи прянощі та олію, замаринуйте м’ясо. Олія допоможе м’ясу залишитися соковитим, не дасть  випарюватися рідині. За бажанням, можна додати будь-які приправи.

Маринуватися м’ясо має в холодильнику години на 3-4.

Розігрійте на сковорідці решту олії  і розтопіть у ній масло. Обсмажте філе з усіх боків до утворення золотистої скоринки. Потім обсмажене філе перекладіть у форму для запікання, на пергамент. Запікайте індичку при температурі 200 градусів протягом 30 хвилин.

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За таким рецептом філе індички виходить ніжним і соковитим.  До нього можна подати солодкий чи кисло-солодкий соус.

Джерело: Катрусина кухня

Теги
Великдень, Кулінарні рецепти
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