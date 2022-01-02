Музика для сексу дійсно допомагає! Неважливо, чи починаєте ви тільки зараз сексуальну пригоду, чи просто вирішили додати саундтрек до ночі любові, яка вже триває.
Особливо музика допомагає, якщо у вас тонкі стіни та дратівливі сусіди.
Звичайно, музика, що грає під час сексу, безумовно не для всіх, але якщо вам це до душі, то завдяки підбірці Фактів ICTV ви не зіткнетеся з проблемою пошуку нових мелодій.
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All The Time — Jeremih
Sex — Cheat Codes
Pony — Ginuwine
Neighbors Know My Name — Trey Songz
Often — The Weeknd
Slow Motion — Trey Songz
Earned It (Fifty Shades Of Grey) — The Weeknd
Ride — SoMo
Birthday Sex — Jeremih
Sex With Me — Rihanna
До слова, Факти ICTV публікували 11 секретів, як зробити секс регулярним.